Zac Efron a l’air amoureux de la combattante Julianna Peña | .

Sans aucun doute l’un des acteurs les plus recherchés et les plus séduisants du monde du divertissement, Zac Efron parvient toujours à conquérir les regards et bien sûr aussi le cœur de bon nombre de ses fans, mais cette fois il semble qu’ils l’aient conquis.

C’est une photographie qui Juliana Peña partagé dans son réseaux sociaux Officiels, le combattant de l’UFC s’est vanté de ce moment qui a été immortalisé devant les caméras, une photographie sur laquelle on pouvait voir comment Zac apparaît en la regardant avec un visage d’amant.

La pièce de divertissement a été partagée dans son Twitter officiel, vous pouvez imaginer ce que les fans d’Efron ont pensé quand ils l’ont vu regarder le champion qui vient de remporter le championnat des poids coq dans le Ultimate Fighting Championship.

Bien sûr, la championne a non seulement remporté la bataille mais aussi le look de l’acteur qui a récemment mis fin à leur relation et est de nouveau célibataire, elle en a profité pour jeter cet indice sur le célèbre en publiant la photo pour qu’il la voie.

Julianna Peña est la combattante qui a partagé ce moment mémorable.

Peut-être a-t-il réussi, car la photographie a vraiment été partagée entre les utilisateurs qui considéraient le moment comme l’un des plus épiques, à retenir pendant longtemps, une envie totale pour ceux qui se considèrent comme les plus grands admirateurs d’un jeune Hollywood à succès.

La situation est devenue un mème, il restait déjà avec celui qui vous regarde comme, cette fois Efron la figure principale et bien sûr combien de ceux qui partagent cet événement le souhaitent.

