Zac Efron change de look et est beaucoup plus mature

Zac Efron se fait pousser la moustache et rend ses fans fous | Instagram

Récemment, des images ont été publiées où nous pouvons apprécier le acteur Zac Efron avec une longue moustache, alors maintenant il a l’air beaucoup plus mature qu’avant et bien sûr ce nouveau look a rendu ses fans fous.

Zac Efron se prépare à de nouveaux projets, et a opté pour une tenue beaucoup plus adulte laissant le moustache.

La vérité est que l’un des acteurs les plus acclamés de l’industrie du divertissement est sans aucun doute Zac Efron, qui depuis des années est répertorié comme l’un des hommes les plus beaux du monde, car son look a toujours été attaché aux temporalités.

Il est à noter que l’acteur a été un caméléon en ce qui concerne son apparence, puisqu’il adhère aux tendances, c’est pourquoi en 2005, lors de la première de High School Musical, on l’a vu avec des cheveux un peu longs.

Actuellement, l’acteur qui a eu 34 ans il y a quelques semaines en exhibant un superbe corps, a décidé d’opter pour une voir que nous ne l’avions jamais admiré auparavant.

C’est ainsi que très style Freddie Mercuri, Zac Efron a exhibé sa nouvelle moustache, en posant sur un bateau devant la Statue de la Liberté, vêtu d’un trench bleu.

La photo a été partagée sur son compte Instagram officiel, où l’acteur de « The Greatest Showman » compte à ce jour près de 50 millions de fans.

D’autre part, récemment, l’acteur participait à un film à Dubaï avec Jessica Alba en tant que protagoniste, et il prépare la deuxième saison de sa série documentaire pour Netflix, nous l’admirons donc sûrement à l’écran au cours de la prochaine année de 2022.

De plus, Efron, 34 ans, se retrouvera également à l’affiche du redémarrage de Trois hommes et un bébé, le film à succès des années 1980.

La vérité est que, même avec le nouveau look et la moustache, l’acteur ne perd pas du tout son essence, et son sourire qui le caractérise, continue de faire tomber amoureux les fans, qui suivent sa carrière depuis près de 20 ans.

Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre et à contempler dans laquelle de toutes ses nouvelles productions il aura cet aspect qui a rendu ses fans si fous qui l’adorent tellement avec chacun de ses changements qu’il a montré au fil des ans dans le divertissement industrie. .