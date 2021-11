Zac Efron dit qu’il est « tombé amoureux de Jessica Alba », faisant tourner les fans

Zac Efron et Jessica Alba ont travaillé sur une campagne publicitaire faisant la promotion des voyages à Dubaï avec un certain nombre de fausses bandes-annonces de films qui ont laissé les fans espérer une véritable équipe de films entre les deux acteurs. L’acteur de Baywatch a partagé une photo des coulisses sur son profil Instagram, plaisantant dans la légende que c’était « le moment réel dont je suis tombé amoureux [Jessica Alba] à Dubaï. » Alba est mariée à Cash Warren depuis 2008, mais les fans des commentaires d’Efron vivaient pour le drame.

« ATTENDRE LA LÉGENDE, JE SUIS CONFUSE-« , a écrit un fan enthousiaste. « Attendez. Quoi ? » écrit un autre. « Merde pourquoi elle s’est mariée parce que j’aime ça », a plaisanté un autre adepte. « J’aimerais être Jessica Alba », a écrit une personne. « La plus grande question est de savoir qui n’est pas encore tombé amoureux d’elle », a écrit un autre, parlant pendant une génération.

Efron serait célibataire depuis sa rupture avec Vanessa Valladares, originaire d’Australie, en avril, après 10 mois de relation. Efron a rencontré la serveuse alors qu’elle travaillait au magasin général de Byron Bay en Nouvelle-Galles du Sud, où peu de temps après, elle aurait quitté son emploi pour pouvoir passer plus de temps avec Efron. L’acteur a été plutôt occupé à travailler sur quelques projets différents, dont le film Gold et la deuxième saison de sa série documentaire Netflix Down to Earth avec Zac Effron. Efron vivrait en Australie depuis un certain temps maintenant, après avoir annulé son vol de retour à Los Angeles en août et prolongé son visa de tourisme de trois mois à 12 mois.

Au cours d’un épisode de Down to Earth, Efron a déclaré qu’il ne voulait pas retourner à Los Angeles alors qu’il détaillait sa vie rapide après avoir joué dans le film à succès de Disney. Bien que reconnaissant pour la croissance qu’il a eue et le succès qu’il a obtenu, il était très ouvert et honnête sur le fait de vouloir une vie plus simple à l’abri des regards du public. Toute l’histoire derrière sa série documentaire est de savoir comment d’autres pays en dehors des États-Unis pratiquent des styles de vie plus verts et durables – quelque chose qui semble extrêmement passionné pour Efron.

En raison du succès de la première saison, une autre saison est déjà en cours. L’acteur s’est rendu sur son compte Instagram pour confirmer le renouvellement en partageant deux photos de lui-même et de son ami et expert en bien-être Darin Olien. La série a documenté les deux parties du monde itinérantes alors qu’elles découvraient de nouveaux modes de vie et, ce faisant, a aidé à éduquer leurs téléspectateurs sur des modes de vie plus sains. Bien qu’il y aura une deuxième saison, la date de diffusion ne sera pas avant un certain temps, avec une date de sortie prévue dans le courant de 2022.