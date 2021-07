Zac Efron est pompé après avoir remporté un Emmy pour son émission Netflix, lancez maintenant la saison 2

Zac Efron est devenu l’une des stars les plus brillantes d’Hollywood, ayant accumulé des rôles dans des productions de premier plan comme Neighbours, The Greatest Showman et Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Mais n’oublions pas que c’est le petit écran qui a permis de lancer Efron dans la stratosphère. Alors qu’il fait encore beaucoup de films, l’acteur s’est récemment aventuré à ses racines télévisuelles à travers ses docuseries Netflix, Down to Earth avec Zac Efron. Bien que cela ait été un peu un changement pour Efron, cela a porté ses fruits, car cela lui a maintenant valu un Emmy, ce qui le fait pomper. Alors… lancez la saison 2, déjà !