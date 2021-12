Zac Efron ne sort pas avec cette star de Selling Sunset… malgré une photo où les gens pensent qu’il ressemble « soi-disant ».

TMZ rapporte que Tarek El Moussa a peut-être fait penser qu’il y avait quelque chose entre Zac Efron et Amanza Smith de « Selling Sunset » – mais pas vraiment.

Des sources affirment qu’Amanda et Zac ne sont pas en couple, malgré cette photo où ils posent avec la star de « Flip or Flop » lors d’un événement UFC à Las Vegas.

Les gens ont vu la photo sur Insta et pensaient que Zac et Amanda étaient un couple, mais des sources insistent sur le fait que ce n’est pas le cas. Amanda sort avec un footballeur étranger. Zac est apparemment toujours célibataire, ayant déjà fréquenté Vanessa Valladares – qu’il a rencontrée en Australie, mais ils ont rompu plus tôt cette année.

Et comment Zac a-t-il fini par poser sur une photo avec un groupe de stars de la réalité ? Le site internet dit que Zac était juste sur les lieux et ils lui ont demandé une photo… donc.

Donc, Zac Efron ne sort pas avec cette star de Selling Sunset.