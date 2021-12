Zac Efron ne sort pas avec la star de « Selling Sunset » Amanza Smith, malgré la photo

Tarek El Moussa peut-être que les gens pensaient que quelque chose se passait entre Zac Efron et Amanza Smith de « Selling Sunset » — mais c’est un faux-fuyant, parce qu’il ne se passe rien.

Des sources proches de la situation disent à TMZ … Amanza et Zac ne sont pas un couple, ceci malgré la pose pour une jolie photo de couple que la star de « Flip or Flop » a vomie sur le ‘Gram, qui les montre en train de se détendre dans un photo de groupe lors d’un événement UFC à Vegas.

Tarek traînait avec l’annonceur de l’UFC Tampon Bruce — que Tarek et sa femme, Heather Rae Young connaissent depuis des années — la star de « SS » Mary Fitzgerald et bien sûr… Zac et Amanza, qui ont fini côte à côte sur la photo.

Beaucoup de gens ont vu leur placement et pensaient qu’il s’agissait d’un objet, mais nos sources insistent… ce n’est tout simplement pas le cas. Voici ce que nous savons de la vie amoureuse d’Amanza – on nous dit qu’elle sort en fait avec un joueur de football professionnel d’outre-mer … et est éperdument, comme elle l’a elle-même indiqué.

Quant à Zac, il sortait récemment avec une fille nommée Vanessa Valladares – qu’il a rencontrée en Australie – mais ils se seraient séparés plus tôt cette année. Il semble donc qu’il soit disponible.

BTW, si vous vous demandez comment diable Zac s’intègre même dans ce groupe de télé-réalité … il ne le fait pas. Nos sources disent qu’il était justement au même dîner que Buffer et le reste de l’équipe de « Selling Sunset », et qu’il est venu pour une photo de groupe rapide – puisque lui et Bruce sont amis.