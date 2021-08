Zac Efron retourne en Australie et pourrait être infecté

Zac Efron revient en Australie et pourrait être infecté | Instagram

C’est vrai, le célèbre acteur Zac Efron est rentré en Australie et a subi une quarantaine de 14 jours par un virus détruit par Sydney, raison pour laquelle beaucoup craignent ce qui pourrait lui arriver, néanmoins, ne paniquez pas.

Selon certaines informations, Zac Efron est retourné discrètement en Australie, malgré le fait que la moitié du pays a été fermée en raison de la propagation rapide de la variante delta de COVID-19.

Le bel acteur de 33 ans a élu domicile en Australie en 2020 après avoir échappé au pire de la pandémie aux États-Unis et a décidé de tourner sa série documentaire Netflix Down to Earth Down Under.

Cela peut vous intéresser : le frère de Zac Efron, Dylan Efron, un beau tout-terrain

Cependant, la star de cinéma a quitté l’Australie plus tôt cette année pour s’engager à travailler à l’étranger, notamment en enregistrant l’arrangement Firestarter sur le roman de Stephen King.

Maintenant, il serait rentré dans le pays, déjà soumis à une quarantaine obligatoire de 14 jours dans un virus ravagé par Sydney.

Notamment, Efron n’a pas perdu de temps pour s’installer dans sa nouvelle maison à Byron Bay l’année dernière et a rencontré la petite amie de la serveuse locale Vanessa Valladares, faisant la fête avec les Hemsworthies et même à la recherche d’une maison.

Ainsi, profitant des libertés accordées à l’Australie l’année dernière, Efron a réussi à décrocher un rôle dans un film local, mettant en vedette le film Stan Original Gold, qui a été tourné en Australie-Méridionale.

D’un autre côté, on ne sait toujours pas pourquoi Efron est retourné en Australie des mois après son départ ou comment il a été accepté.

La star de High School Musical a rompu ses relations avec son être cher australien en avril avant de retourner aux États-Unis pour passer du temps avec sa famille.

Cela peut vous intéresser: Premières Netflix pour aujourd’hui, vendredi 13 août

Cependant, le frère d’Efron, Dylan, a fait une entrée beaucoup plus bruyante en Australie plus tôt cette année lorsqu’il s’est rendu à Sydney pour terminer sa quarantaine avant de rejoindre son frère Zac pour l’aider à tourner des scènes pour son émission Netflix.

De cette façon, Dylan a dû s’excuser lorsqu’il est devenu le visage involontaire d’une campagne visant à ramener les Australiens disparus chez eux en février.

Le père d’Efron l’a encouragé à commencer à jouer quand Efron avait 11 ans et est apparu dans des productions théâtrales au lycée, a travaillé dans un théâtre appelé The Great American Melodrama and Vaudeville et a commencé à prendre des cours de chant.

Suivez-nous sur Google News, et cliquez sur notre étoile

Efron a joué dans des pièces comme Gypsy; Peter Pan, ou le garçon qui ne voulait pas grandir ; Petite boutique des horreurs ; et L’Homme de la Musique.

Il a été recommandé à un agent à Los Angeles par son professeur de théâtre, Robun Metchik (la mère des acteurs Aaron Michael Metchik et Asher Metchik).1011 et Efron ont signé avec la Creative Artists Agency.