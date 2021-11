Zac Stacy aurait battu l’ex-GF à plusieurs reprises, des photos de blessures troublantes

Zac Stacyl’ex-petite amie de revendique le coups sauvages qu’elle a enduré aux mains du père de son enfant n’était PAS un incident isolé … car la femme dit que l’ex-NFL RB l’a battue à plusieurs reprises.

La femme, Kristin Evans, à condition de TMZ Sports des photos de blessures qu’elle dit avoir été infligées par les anciens NY Jets le 15 août 2021 …

« Il m’a agressée physiquement à plusieurs reprises parce qu’il voulait récupérer l’argent qu’il m’avait donné pour notre loyer », a écrit la femme dans une demande d’ordonnance restrictive, déposée lundi en Floride.

Elle a poursuivi… « Il m’a donné des coups de poing dans les jambes, m’a giflé, m’a pris par les bras, et m’a jeté dans ma fenêtre, qui s’est cassée. J’avais du verre aux pieds que j’ai moi-même enlevé. »

Evans dit qu’elle a appelé les flics … mais a minimisé l’événement, leur disant qu’ils étaient impliqués dans une dispute verbale.

Lire du contenu vidéo

En réalité, elle dit que les coups qu’elle a reçus en août étaient en fait pires que samedi – qui a été filmé.

Les photographies de l’incident allégué sont incroyablement troublantes… et montrent de larges ecchymoses et coupures sur le corps de la femme.

Et, malheureusement, il y a plus. Evans dit qu’elle a également été victime le 27 septembre … lorsque Stacy l’a giflée au visage. La femme nous dit qu’elle voulait porter plainte contre l’incident allégué.

La raison de rendre public? Evans dit qu’elle craint pour sa sécurité… et qu’elle ne veut pas que quelqu’un d’autre endure ce qu’elle a dû endurer.

Dans les docs, elle dit « [Zac] a intensifié la violence depuis mai alors que j’étais enceinte. Il m’a aussi agressé quelques semaines avant la naissance de notre fils. Il ne s’arrêtera pas. Il va me tuer et il se sent justifié dans ses actions. »

Pour info, les flics nous disent qu’ils ont déplacé Evans dans un endroit tenu secret pour sa sécurité.

Après l’attaque de samedi, des responsables ont accusé Stacy de deux crimes … voies de fait graves et méfait criminel. Il risque plus de 15 ans de prison s’il est reconnu coupable.

Stacy a été arrêtée jeudi soir en Floride par Orlando PD … et est actuellement en prison du comté.

Le RB était une star à Vanderbilt… avant d’être repêché par les Rams au 5e tour du repêchage de la NFL. Il a continué à jouer pour St. Louis et les Jets de New York avant que des blessures ne raccourcissent sa carrière.