Zac Stacy aurait été surpris en train d’abuser à plusieurs reprises d’une ex-petite amie

Ancien demi offensif de la NFL Zac Stacy a été identifié comme l’homme qui a été filmé dans une vidéo choquante et graphique maltraitant brutalement la mère de son jeune enfant – et juste devant l’enfant en plus.

Dans le clip, Stacy se dirige vers son ex-petite amie alors qu’elle est impuissante sur son canapé. Les mains de la femme sont levées dans une posture de défense alors que son agresseur se penche vers l’avant et la prend par la section médiane avec les deux mains. En un seul mouvement, il jette la femme à travers la pièce comme une poupée de chiffon et l’envoie s’écraser, durement et avec une force extrême, contre le mur opposé, renversant un téléviseur à écran plat, qui tombe ensuite sur le côté gauche de son corps.

La droite de la femme entre en contact avec un transat inoccupé, qui se bouscule un peu alors que Stacy lui tourne le dos et s’éloigne.

Le son des pleurs du fils de 5 mois de l’ancien couple est audible, juste brièvement, alors que l’ancien joueur de football fait rapidement pivoter sa tête en arrière et jette un regard probablement menaçant à sa victime.

Un chat effrayé parcourt la pièce quelques fois pour éviter la violence alors que la femme supplie son agresseur de l’écouter.

« Ecoutez! » elle dit.

« Ce n’était pas le cas », poursuit-elle, essayant d’expliquer quelque chose avant d’être coupée.

« Vous pensez qu’ils le faisaient », interrompt Stacy. « Tu penses que c’était bien ? »

Une diaphonie se produit et la conversation est difficile à comprendre pendant quelques secondes.

« Ecoutez! » dit-elle encore alors que Stacy se dirige vers elle. « S’il te plaît! »

« Tu penses que c’était bien ? » demande-t-il à nouveau.

« Non, je ne le fais pas », dit-elle.

Au cours de ce dialogue, l’ancien joueur des St. Louis Rams et des New York Jets utilise ses mains pour saisir et dérouler une partie de la couverture recouvrant le bébé avant de se précipiter vers la femme, donnant un coup de pied au transat pour bébé puis la dominant pendant qu’elle crie, « s’il vous plaît » à plusieurs reprises.

« Vous pensiez que ça allait ? » dit-il encore. « Et alors, vous allez ruiner les relations et dire que je suis destructeur ? »

« Écoutez », dit-elle très doucement.

Stacy se recule alors immédiatement et semble la gifler ou la frapper au visage.

« Putain de salope », dit-il, prenant la mère de son enfant sur le sol par sa chemise avant que la séquence ne coupe sous un autre angle et une période antérieure où Stacy semble frapper directement la femme à la tête deux fois avant le premier jet dans le téléviseur.

Obtenu par TMZ Sports, l’incident contenu dans la vidéo se serait produit au domicile de la femme en Floride au cours du week-end.

Le média rapporte que la femme, qui n’est pas nommée, « a déposé une ordonnance d’interdiction lundi – pour elle et son fils ».

Une copie de cette ordonnance a également été citée par TMZ Sports.

« Il m’a donné plusieurs coups de poing à la tête », a-t-elle écrit. «Je l’ai supplié d’arrêter parce que le bébé était sur le canapé à quelques mètres de l’endroit où il m’a frappé. Il est ensuite venu me chercher et m’a jeté dans ma télé. La télé a commencé à tomber et il s’est retourné pour s’assurer que je ne me levais pas. Alors que je m’allongeais sur le sol, il a commencé à me crier dessus, me disant que je suis destructeur. Il m’a ensuite soulevé du sol et de mes pieds et de mon corps m’a plaqué contre le siège gonflable de notre fils.

«Je crains pour ma vie et celle de mes enfants», poursuit la demande d’ordonnance d’interdiction, notant qu’elle a été hospitalisée à la suite de l’abus.

La femme a déclaré avoir appelé la police après l’attaque, mais au moment où les forces de l’ordre sont arrivées, Stacy était partie depuis longtemps.

La réaction à la vidéo a été furieuse.

Récepteur large star des Green Bay Packers Davante Adams‘ tweet était représentatif de l’indignation :

Je ne retweete pas la vidéo mais ZAC STACY A BESOIN D’ÊTRE JETÉ SOUS LA PRISON. Tout homme qui met la main sur une femme est un lâche. Je ne peux pas croire ce que je viens de voir. – Davante Adams (@tae15adams) 18 novembre 2021

[Image via Instagram screengrab]

