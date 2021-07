Zaccardo, champion du monde avec l’Italie, analyse le duel contre l’Espagne

07/05/2021

Le à 18:46 CEST

Giacomo Iacobellis

Quinze ans sans gagner. Après le triomphe de la Coupe du monde 2006, l’équipe nationale italienne a vécu une période très irrégulière et n’a pas pu répéter le grand exploit du DT Marcello Lippi. tu t’en souviens bien Cristian Zaccardo (ex Milan, Parme, Wolfsburg et Palerme), défenseur titulaire de cette équipe « azzurro » et champion du monde historique qui présente aujourd’hui le match de demain contre l’Espagne exclusivement pour SPORT.

Zaccardo, que va-t-il se passer demain à Wembley ?

Je m’attends à un jeu très divertissant et uniforme. D’abord parce qu’il s’agit d’une demi-finale de championnat d’Europe et que les deux équipes ont tout pour remporter la coupe. Deuxièmement, parce que quand l’Italie rencontre l’Espagne, le spectacle est assuré… A Wembley on verra un grand match, cela ne fait aucun doute.

Selon vous, qui atteindra la finale ?

Je vous dis la vérité, et je ne parle pas seulement en tant que fan d’azzurro. L’Italie est aujourd’hui bien meilleure que l’Espagne. Il a gagné et convaincu dans tous ses matchs, jouant un excellent football et dominant presque toujours ses rivaux. En revanche, les Rouges de Luis Enrique ont toujours eu une bonne possession mais ont rencontré des difficultés inattendues en phase de groupes, ont vécu une après-midi folle contre la Croatie et n’ont pu éliminer la Suisse qu’aux tirs au but.

En Italie, tout le monde, y compris vous, considère donc les favoris des Azzurri.

Oui, cette Italie se porte bien et joue bien. C’est une équipe très solide et enthousiaste qui sait où elle veut aller et quoi faire pour y parvenir. La Roja me semble inférieure, à la fois physiquement et mentalement. Mais il est évident que cela, lorsque le jeu commencera, ne voudra plus rien dire.

Vous suivez beaucoup le football international, avant en tant que footballeur et maintenant en tant qu’agent. Quelle idée avez-vous de l’équipe de Luis Enrique ?

La Roja a une grande équipe. Le joueur que j’aime le plus est sûrement Busquets. Parfois, je le vois sous-estimé en Espagne, mais Sergio fait de petites erreurs et joue toujours avec la personnalité. C’est le moteur du jeu espagnol. Soyez également prudent avec Morata : dans cette période, ils l’ont beaucoup critiqué, mais Álvaro est un bon attaquant et voudra bien faire contre l’Italie.

Et qui mettriez-vous en avant dans l’équipe de Mancini ?

Le secret de cette Italie est un : Roberto Mancini. Il a pris le commandement et a immédiatement donné son identité à l’équipe. Comme pour nous à la Coupe du monde 2006, tous les joueurs de leur équipe jouent et apportent quelque chose. Ils ont tous l’impression d’être des gros titres. Cependant, si je devais citer les azzurri les plus essentiels, je vous dirais Donnarumma et Jorginho. Les 22 sont importants, mais ces deux sont les piliers de notre Italie.

Pensez-vous que cette Sélection puisse écrire l’histoire comme celle de Lippi ?

Bien sûr, les azzurri de Mancini peuvent remporter l’Euro et concourir pour remporter la prochaine Coupe du monde également. Cette équipe, comme on dit en italien, “vince et convainc”: nous marquons beaucoup de buts et souffrons très peu. Bravo Mancini, qui a su rendre l’illusion à toute l’Italie et réunir tous les Italiens après les cauchemars que nous avons vécus ces dernières années.

La dernière question s’adresse à vous : comment évaluez-vous votre long chemin avec l’Italie ?

Je garde un souvenir très spécial de mon parcours avec la chemise azzurra. J’ai joué dans toutes les catégories de Sub 16 à l’absolu. J’ai été vice-champion d’Europe avec les moins de 16 ans, champion d’Europe avec les moins de 21 ans en 2004 et champion du monde en 2006. Je peux dire avec fierté que j’ai réalisé le rêve de tout joueur, en écoutant notre hymne tant de fois et en obtenant des résultats inoubliables aux côtés de champions extraordinaires.