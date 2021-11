Zach et Tori Roloff attendent un troisième enfant

Des félicitations sont de mise pour les stars de Little People, Big World Tori Roloff et Zach Roloff. Mercredi, Tori et Zach ont annoncé qu’ils attendaient leur troisième enfant ensemble, selon Us Weekly. Le couple est déjà parents d’une fille Lilah, 23 mois, et d’un fils Jackson, 4 ans.

Sur Instagram, Tori a posté plusieurs photos pour annoncer l’heureuse nouvelle. Elle a d’abord posté une photo d’une pancarte qui disait « Baby Roloff #3 Coming Spring 2022 ». Tori a également posté une photo de la famille de quatre personnes ensemble et une autre d’elle et de son mari alors qu’ils brandissaient sa photo d’échographie. Elle a écrit à côté des photos : « Nous sommes ravis de partager des nouvelles passionnantes avec vous ! Baby Roloff nous rejoindra ce printemps et nous sommes très reconnaissants envers Dieu pour ce doux cadeau ! »

La nouvelle de la grossesse de Tori et Zach arrive plusieurs mois après qu’ils aient parlé d’une perte déchirante. En mars, Tori a écrit sur Instagram qu’elle devait partager la nouvelle de sa grossesse, mais elle a ensuite fait une fausse couche. À l’époque, elle avait posté une photo de son test de grossesse positif à côté d’un portrait cousu à la main de sa famille. Le portrait comprenait également ce qui semblait être une figure de Jésus tenant un bébé, censé représenter l’enfant que le couple avait perdu.

Tori a écrit que tout se passait bien avec sa grossesse. Cependant, elle a découvert qu’elle avait perdu sa grossesse lors de son premier rendez-vous d’échographie. La star de Little People, Big World a estimé qu’il était important de partager la nouvelle même si la famille était en deuil. Elle a écrit: « Honnêtement, je n’ai jamais ressenti de perte comme je l’ai fait à ce moment-là. Je ne me suis jamais sentie aussi triste, en colère et effrayée en un seul instant. Je n’avais aucun symptôme de perdre mon doux ange bébé et rien n’aurait pu me préparer d’avoir entendu que notre doux bébé était parti. »

« Les parents ne devraient jamais connaître le chagrin de perdre un enfant », a-t-elle poursuivi. « Je prie pour que nous puissions tous trouver la paix que nos bébés nous attendent au paradis et nous nous rencontrerons un jour. Je poste ceci dans l’espoir que cela ne touchera qu’une maman et leur fera savoir que vous n’êtes pas seul. Je poste aussi cela de manière égoïste comme une forme de guérison pour moi-même. J’avais l’impression que j’avais besoin de reconnaître notre doux bébé ange afin que je puisse continuer à partager mes bébés ici avec moi. «