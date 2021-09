Zach Galifianakis est un robot défectueux dans la bande-annonce de Ron’s Gone Wrong (et des couteaux sont impliqués)

Les robots peuvent être nos meilleurs amis ou nos pires ennemis. Du moins, c’est ce que divers films et histoires nous ont raconté au fil du temps. Cependant, Ron’s Gone Wrong des 20th Century Studios joue en quelque sorte vers un terrain d’entente, grâce à la présence du personnage de Zach Galifianakis, Ron. Alors qu’il cherche désespérément à plaire, le titulaire “meilleur ami hors de la boîte” se déchaîne un peu et des couteaux sont impliqués. Et pourtant, Ron est en fait assez adorable quand on néglige ses actes involontaires de violence potentielle.