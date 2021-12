Zach Galifianakis et Jack Dylan Grazer se lient de façon hilarante dans le clip exclusif Blu-ray de « Ron’s Gone Wrong »

Zach Galifianakis et Jack Dylan Grazer sont séparés de quelques générations, mais ils ont eu la chance de trouver un terrain d’entente en travaillant sur Ron’s Gone Wrong. Le film 20th Century Studios and Locksmith Animation, disponible sur Blu-ray et DVD le 7 décembre et en numérique le 15 décembre, parle d’un garçon (Grazer) qui se lie avec son nouvel ami robot chaotique (Galifianakis). De la même manière, les deux acteurs se sont réunis pour parler de Ron’s Gone Wrong pour un article spécial sur la sortie de la vidéo personnelle, et PopCulture a un regard exclusif sur l’une de ces conversations.

Dans la featurette intitulée « A Boy and his B*Bot: When Jack Met Zach », Jack 16 ans et Zach, qui prétend avoir « 26 ans », parlent de technologie et de réseaux sociaux. Il s’avère que Galifianakis n’utilise pas vraiment les applications sur son téléphone, encore moins les réseaux sociaux. Le comique note qu’il a une ligne fixe, un terme qu’il remet en question si le jeune Shazam ! star sait. Il utilise même son téléphone portable comme une ligne fixe, en disant : « Je ne suis pas tellement sur mon téléphone. Je le traite comme une ligne fixe. Mon téléphone, je le pose, je vais faire mes affaires. Je ne vais pas sois l’esclave d’un robot. Bats ça, 16 ans ! »

Il y a beaucoup d’échanges hilarants entre les deux, y compris Galifianakis affirmant qu’il « déchire depuis des années », tout comme sa co-star du skateboard. Ce n’est qu’une des nombreuses fonctionnalités spéciales que les fans d’animation et les familles à la recherche d’un film amusant pour les enfants peuvent trouver sur la version Blu-ray et DVD de Ron’s Gone Wrong. Les fans pourront regarder les coulisses de la réalisation du film et le clip de Liam Payne pour « Sunshine ».

Ron’s Gone Wrong est réalisé par Sarah Smith, Jean-Philippe Vine, avec Smith et Peter Baynham en tant que co-scénaristes. Le film (produit par Julie Lockhart et Lara Breay) est certifié frais sur des tomates pourries avec un score de 80 %. Le score d’audience est encore meilleur, avec une note de 94% des téléspectateurs. Le casting est également empilé. En plus de Galifianakis et Grazer dans les rôles principaux, le casting de soutien comprend Olivia Colman, Ed Helms, Justice Smith, Rob Delaney, Kylie Cantrall, Ricardo Hurtado, Marcus Scribner et Thomas Barbusca. Les détails sur la version à domicile peuvent être trouvés chez votre détaillant physique ou en ligne de votre choix.