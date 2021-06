Zach LaVine, contraint d’aller à la police pour harcèlement d’un fan obsédé

L’idolâtrie, c’est bien connu, peut franchir des seuils dangereux. Les réseaux sociaux ont encore exacerbé la fixation de nombreux anonymes pour ces personnages célèbres qu’ils professent de l’admiration, donnant lieu à des plutôt une histoire mouvementée dans laquelle les fans franchissent la ligne et ils essaient d’accéder à leurs icônes à tout prix, même si cela implique de porter atteinte à leur vie privée.

Le dernier épisode de cette classe vient des États-Unis et a le basketteur Zach LaVine en son centre, une escorte de 25 ans qui évolue dans les rangs des Chicago Bulls depuis 20217. Et, selon le portail TMZ, le jeune homme a dû faire face à une situation assez trouble avec un fan ces derniers jours.

Selon les médias, une femme qui était obsédée par le joueur, et dont l’identité n’a pas été divulguée, s’est rendu dans l’État de l’Illinois depuis une autre région du pays dans le seul but d’avoir une conversation avec LaVine. La femme se tenait devant le portail de la propriété du basketteur, qui était chez lui à l’époque.

Ensuite, le fan a demandé à LaVine de sortir de la maison pour que les deux puissent parler, se heurtant à un refus. Finalement, Après avoir été invités à plusieurs reprises à partir, LaVine et sa famille n’ont eu d’autre choix que d’avertir la police.

Les agents sont arrivés sur la propriété peu de temps après et ont emmené la femme dans un établissement médical voisin pour une évaluation psychiatrique. Au-delà de cela, la seule chose que l’on sait pour le moment, c’est qu’elle n’a pas été officiellement arrêtée. Et LaVine, malgré le choc, il n’a pas non plus porté plainte.