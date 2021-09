Zach Lavine, futur incertain chez les Chicago Bulls

Peu d’équipes sont en NBA dans cette nouvelle saison qui suscitent plus d’excitation et d’attentes que Chicago Bulls. Ceux de l’Illinois ont complété une équipe luxueuse dans laquelle la qualité de premier plan qu’ils avaient Zach Lavine Depuis quelques années, il peut être remis en cause par d’autres noms illustres comme ceux de Lonzo Ball, DeMar DeRozan ou Nikola Vucevic. Reste à voir comment l’ajustement de toutes ces pièces se produit dans un schéma de jeu qui devrait miser sur les possessions courtes et l’agressivité face à la jante. Dans des propos recueillis par ESPN, le bonhomme de Lavine laisse entendre qu’il veut continuer à progresser en tant que joueur et qu’avec cette équipe il voit ça difficile, mais qu’une victoire collective compenserait tout.

Le mécontentement vient de l’incapacité des Bulls à lui proposer un contrat maximum, afin de recruter des talents et de se qualifier pour le ring. “Au final, c’est une affaire, il y a des choses que je ne peux pas contrôler. Je vais continuer à tout donner sur le court et je pense que gagner effacerait tous les problèmes. Il est clair que cette saison peut être cruciale pour mon avenir et celui de la franchise.”, assène avec un ego notable un joueur qui s’estimait digne d’un contrat maximum, et qui ne semble pas convaincu même par le projet sportif plus qu’ambitieux qu’ils ont monté autour de lui. “Je laisserai mon côté commercial parler d’eux-mêmes quand le moment sera venu et je montrerai quel genre de joueur je suis en aidant l’équipe et en essayant d’être un meilleur leader chaque jour”, déclare-t-il.

Zach Lavine estime qu’il aurait dû recevoir le maximum de contrat possible

Cela ne semble pas être un bon moyen de commencer une pré-saison pour la grande star de l’équipe de montrer du ressentiment et du ressentiment avec la direction, et de montrer si clairement que cela lui a fait mal de ne pas être financièrement gratifiant comme il pense le mériter. DeMar DeRozan est un joueur qui agglutine beaucoup de balles et de coups après rebond, alors que Boule Lonzo doit diriger l’équipe avec intelligence et être un protagoniste de l’attaque, ce qui peut forcer Zach Lavine être beaucoup plus humble et renoncer au leadership individuel pour un bien collectif. Ces déclarations ne prédisent pas qu’il soit très disposé à le faire, donc un bon début de saison pour Chicago Bulls peut être la clé pour faire ce travail.