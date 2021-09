Zach LaVine, le “plan B” des Celtics en cas d’échec de Bradley Beal

Saison 2021/22 de Celtics de Boston Ce sera une année de transition et d’expérience pour la franchise dans le but de tout donner lors de la prochaine Free Agency 2022. L’équipe du Massachusetts est consciente que la partie la plus difficile de la construction d’un projet champion l’a déjà (Jayson Tatum et Jaylen Brown ), et c’est pourquoi il cherchera cette troisième étoile pour se battre pour le ring des champions.

Les rumeurs de la NBA à cet égard ont pointé, depuis le début, le chiffre de Bradley Beal. Le gardien des Washington Wizards sera l’un des agents libres les plus recherchés sur l’ensemble du marché, et les Celtics ne veulent pas manquer de le signer. De plus, sa grande amitié avec Tatum serait un grand incitatif face aux hypothétiques négociations.

Cependant, la NBA Free Agency est très perfide. Boston le sait. C’est pourquoi la franchise a un «plan B» en tête au cas où le recrutement de Beal échouerait. Ce plan a un prénom et un nom : Zach LaVine. Cela a été récemment avancé par le média de la ville de l’équipe, The Boston Globe.

Le problème avec LaVine, c’est que les Chicago Bulls ont enfin réussi à créer un projet compétitif. Les signatures de Lonzo Ball et DeMar DeRozan sur ce dernier marché ont signifié un grand saut de qualité dans une équipe dirigée par Zach LaVine lui-même et Nikola Vucevic. Le convaincre de quitter Chicago, qui est au mieux depuis son arrivée, sera une tâche difficile pour les Celtics.

Les ‘couverts’ de la saison 2021/22

Même si cela va être une année de transition pour eux, les Boston Celtics sont en grand danger dans une Conférence Est dominée par les Brooklyn Nets. Les hommes du Massachusetts ne devraient pas se battre pour le ring, mais avec un cinq de départ composé de Marcus Smart, Josh Richardson, Jaylen Brown, Jayson Tatum et Al Horford (avec Dennis Schröder comme sixième homme), on peut s’attendre à plus d’une frayeur. éliminatoires.