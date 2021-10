Zach Lavine mène la première victoire des Bulls

21/10/2021 à 6h21 CEST

. / Détroit

L’escorte Zach LaVine a marqué 15 de ses 34 points au troisième quart et a mené le Chicago Bulls à 88-94 victoire à l’extérieur sur Detroit Pistons lors du premier match des deux équipes lors de la saison 2021-2022. L’attaquant DeMar DeRozan, le tout nouveau renfort des Bulls, a ajouté 17 points et le centre suisse monténégrin Nikola Vucevic a atteint un double-double de 15 points et 15 rebonds.

Pour les Pistons, l’attaquant Jerami Grant a terminé avec 24 points en tant que meilleur marqueur. L’attaquant Saddiq Bey a récolté 13 points et neuf rebonds, tandis que le centre Isaiah Stewart a récolté 12 points et huit rebonds. Les Pistons n’avaient pas le gardien recrue Cade Cunningham, le choix n ° 1, dont les débuts en NBA ont été retardés par une entorse à la cheville droite.

Detroit a raté 7 des 8 tirs pour ouvrir le match et Chicago n’a pas réussi à se connecter dans 10 de ses 13 premières tentatives vers le panier.