Zach LaVine n’a jamais remporté 4 matchs d’affilée jusqu’aux Jeux olympiques de Tokyo

Zach LaVine a été coincé dans des équipes terribles depuis qu’il est devenu le choix n ° 13 au repêchage de la NBA 2014.

LaVine a commencé sa carrière dans une équipe des Minnesota Timberwolves qui venait d’échanger Kevin Love contre les droits du choix n ° 1 au classement général Andrew Wiggins lorsqu’il est entré dans la ligue. Les Wolves avaient un jeune duo flashy pour commencer une nouvelle reconstruction, mais ils sont également allés 16-66 pendant la saison recrue de Wiggins et LaVine. Les Wolves se sont considérablement améliorés la saison suivante après avoir ajouté Karl-Anthony Towns, mais ils n’ont quand même remporté que 29 matchs. LaVine a déchiré son LCA en février de sa troisième saison et a raté la majeure partie de l’année suivante alors qu’il était échangé à Chicago contre Jimmy Butler.

Les Bulls étaient dans une position encore pire que le Minnesota lorsque LaVine est arrivé dans l’équipe. Chicago venait juste de commencer une reconstruction à grande échelle, et les résultats seraient laids : au cours des quatre premières années de LaVine dans l’équipe, les Bulls gagneraient le moins de matchs de la NBA.

Voici une statistique incroyable pour vous : LaVine n’a pas gagné quatre matchs consécutifs depuis qu’il est devenu pro.

Sauvage mais vrai.

Maintenant, LaVine fait enfin partie d’une équipe qui a remporté quatre matchs consécutifs grâce à son inclusion dans l’équipe masculine d’USA Basketball aux Jeux olympiques de Tokyo. L’équipe des États-Unis a perdu son premier match contre la France, mais a ensuite remporté quatre victoires consécutives contre l’Iran, la République tchèque, l’Espagne et l’Australie.

Zach LaVine a une séquence de quatre victoires consécutives !

Pour citer la statistique préférée de mon gars @BawlSports, Zach LaVine a remporté quatre matchs d’affilée pour la première fois depuis qu’il était à l’UCLA en 2014 – Ricky O’Donnell (@SBN_Ricky) 5 août 2021

J’avais cette statistique prête à tweeter à la seconde où les États-Unis battaient l’Australie pour se qualifier pour le match pour la médaille d’or. Le vrai mérite revient à Big Dave Watson, un podcasteur et personnalité médiatique des Bulls qui suit les statistiques depuis des années :

Zach Lavine vient de gagner 4 matchs d’affilée. – Big DAVE (@BawlSports) 5 août 2021

J’ai parcouru les journaux de match de toute la carrière de LaVine et j’ai trouvé neuf exemples où ses équipes ont remporté trois matchs d’affilée avec lui sur le terrain. Il n’y a pas de séquences de quatre victoires consécutives :

2020-2021 : Quatre séquences de trois victoires consécutives 2019-2020 : Aucune séquence de trois victoires consécutives 2018-2019 : Une séquence de trois victoires consécutives 2017-2018 : Aucune séquence de trois victoires consécutives 2016-2017 : Une séquence de trois victoires consécutives 2015-2016 : Deux séquences de trois victoires consécutives 2014-2015 : Une séquence de trois victoires consécutives

La dernière fois que LaVine a fait partie d’une équipe qui a remporté quatre matchs consécutifs, c’était depuis sa première année à l’UCLA en 2014.

Le sous-texte de ceci est que pendant que LaVine était à Tokyo, ses Chicago Bulls font enfin de grands mouvements. Avec un nouveau front office en tête, les Bulls ont ajouté Lonzo Ball, DeMar DeRozan, Alex Caruso et Tony Bradley cette intersaison. Les Bulls ressemblent en fait à une équipe éliminatoire pour une fois, et LaVine sera la plus grande star en tête.

Zach LaVine a prospéré dans l’équipe des États-Unis aux Jeux olympiques

LaVine sort principalement du banc pour les Américains, mais il a fourni un grand coup de pouce d’énergie et d’athlétisme lorsqu’il entre dans le match. Il a eu plusieurs moments de haut vol à Tokyo et joue également une défense étonnamment bonne :

Espérons que d’autres séquences de victoires consécutives de quatre matchs soient imminentes pour LaVine lorsqu’il reviendra chez les Bulls. Sachez simplement qu’il a certainement payé sa cotisation avant de finalement trouver une équipe décente autour de lui.