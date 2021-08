Zach LaVine réagit aux mouvements de l’agence libre Bulls ⋆ 10z viral

in

La star des Chicago Bulls, Zach LaVine, attend depuis longtemps une équipe de basket-ball compétitive, et cela pourrait arriver le plus tôt possible.

Les Bulls ont décidé de mettre le pied sur la pédale d’accélérateur pour accélérer leur rééducation pendant l’intersaison, et lorsque l’agence libre a commencé, ils étaient prêts.

Chicago a décroché Lonzo Ball, Alex Caruso et Demar DeRozan dans les 24 heures qui ont suivi le début de la période d’agence libre lundi après-midi. Et les fans sont prêts à ce que l’équipe sorte du caniveau de la Conférence Est.

Les fans des Chicago Bulls sont ravis de leurs mouvements d’agence gratuite après l’annonce de la signature de Demar DeRozanhttps://t.co/LOQ6pPhVSo – SideAction (@SideActionHQ) 3 août 2021

]]>

Obtenez un dépôt instantané de 100 % jusqu’à 100 $

Zach LaVine a pris note de toutes les mesures prises par le président de deuxième année Arturas Karnisovas afin de développer ses talents tout en profitant des Jeux olympiques de Tokyo en tant que membre de l’équipe américaine.

Mardi soir, LaVine s’est rendu sur les réseaux sociaux pour envoyer son message.

😈 – Zach LaVine (@ZachLaVine) 4 août 2021

Tendance de l’action secondaire

Il semble bien que Zach LaVine approuve les mesures prises par les Bulls au cours des deux derniers jours.

Peut-être que la prochaine étape pour Karnisovas est de verrouiller LaVine dans un avenir prévisible.

Une extension semble être en préparation pour Zach LaVine, que cela se produise cet été ou le suivant. Interrogé à ce sujet, LaVine a déclaré qu’il souhaitait que son prochain accord montre du «respect», mais qu’il pourrait également être prêt à laisser de l’argent sur la table si cela signifie construire une meilleure équipe autour de lui.

Quoi qu’il en soit, il est temps pour LaVine et les Bulls de commencer à gagner.

Bienvenue dans le jeu en dehors du jeu ! Suivez-nous sur notre compte Twitter Sideaction, Instagram et Facebook pour les dernières nouvelles sur le sport et la culture pop sur le Web!

]]>

Abonnez-vous sur YouTube !

Lien source