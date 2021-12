Zach LaVine rejoint la longue liste des victimes du COVID-19 des Chicago Bulls

Chicago Bulls C’est l’équipe NBA qui est actuellement la plus touchée par les protocoles COVID-19. A la longue liste des victimes d’aujourd’hui s’ajoute celle de Zach LaVine, probablement le plus sensible de tous. C’est ainsi que Shams Charania (.) l’a fait progresser.

Selon les règles de la ligue, les équipes doivent avoir un minimum de huit joueurs disponibles pour jouer un match. Les Bulls en ont actuellement neuf. Le match de mardi contre les Detroit Pistons pourrait être le premier reporté de cette saison 2021/22 si les points positifs continuent de s’accumuler dans la franchise de l’Illinois.

Sources: la star des Bulls Zach LaVine devrait manquer au moins 10 jours dans les protocoles de santé et de sécurité, à moins qu’il n’enregistre deux tests négatifs sur une période de 24 heures. – Shams Charania (@ShamsCharania) 12 décembre 2021