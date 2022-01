L’analyste ESPN NBA, Zach Lowe, rejoint l’émission pour aborder presque tous les scénarios de cette saison NBA, y compris les luttes des Lakers, le drame des Nets, la question Damian Lillard de Portland, et plus encore (1:00). De plus, Zach explique pourquoi il n’a jamais pu enterrer la hache de guerre avec les Yankees (49:00).

Hôtes : CC Sabathia et Ryan Ruocco

Invité : Zach Lowe

Producteurs : Bobby Wagner et Sadye Zillo

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple