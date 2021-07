Zach Myers de Shinedown à l’ouverture d’Iron Maiden en Europe : “Personne n’a donné à AF ** K qui nous étions”

BRISÉ guitariste Zach Myers a parlé à “Le spectacle de Jasta” sur l’expérience d’ouverture pour IRON MAIDEN en Europe il y a quatre ans. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “La première nuit où je suis monté sur scène, je me suis dit : ‘Cela ressemble à votre tout premier spectacle, parce que personne ne se soucie de qui nous étions. Personne. Et je veux dire personne.

“Bruce [Dickinson, MAIDEN singer] est venu vers nous et m’a dit: “Mec, je n’ai jamais vu un groupe sortir avec tes putains de couilles sur l’épaule comme ça.” Parce qu’on n’a pas changé notre set. On a des morceaux heavy, mais on n’est pas un putain de groupe de metal. Nous sommes un groupe pop-rock. Nous sommes un groupe de rock actif. Mais nous n’avons pas changé notre set. Nous ne sommes pas allés jouer là-bas ‘Dévorer’ et ‘Le son de la folie’ et juste faire de la merde lourde; nous avons en quelque sorte fait la dynamique de ce que nous faisons. Et à la fin du spectacle, mec, tout le monde avait les poings en l’air. Et vous savez IRON MAIDEN des foules, mec. Nous avons fait deux semaines avec METALLIQUE en Europe, nous avons tourné avec EMBRASSER, nous avons fait toutes ces choses, et il n’y a pas de fans comme JEUNE FILLE fans – personne.”

Il a poursuivi: “Nous disons toujours:” Soyez votre propre pyro. ” Dans ces moments-là, vous ne pouvez apporter aucune production avec JEUNE FILLE. Tu es juste dehors, mec. Alors tu commences une chanson comme ‘Deuxième chance’, qui était une chanson n ° 1 du Top 40, et il y a 20 000 personnes et personne n’applaudit. [Laughs] Vous jouez ça à votre spectacle, et le toit se détache de l’endroit. tu joues avec IRON MAIDEN, et ils sont, comme, ‘Hey, fils de pute, quand est-ce IRON MAIDEN continue ?'”

Il y a deux ans, BRISÉ leader Brent Smith Raconté Choix de la musique cette ouverture pour JEUNE FILLE à plus de 40 spectacles en Europe a été une expérience « qui a changé la vie ». Zach a ajouté: “Juste pour tourner à ce niveau… Vous savez, nous ne sommes pas un groupe de métal. C’est le groupe de métal le plus célèbre de tous les temps. Alors sortir devant cette foule – je ne sais pas; ils nous a presque donné une leçon sur la façon de gagner quand tout le monde n’est pas déjà de votre côté… C’était une chose tellement incroyable qu’ils ont fait en nous amenant là-bas pour ouvrir pour un groupe qui possède ce pays. EMBRASSER; nous avons fait, genre, huit spectacles avec METALLIQUE en Europe une fois, dans des festivals et tout ça. le IRON MAIDEN les fans, cependant, ils prennent leurs vacances, ils prennent un mois de congé et voyagent et vont à chaque spectacle. Et ils n’entrent pas gratuitement – ils doivent acheter un billet de train pour chaque spectacle, ils doivent acheter un [concert] billet et de trouver un endroit pour dormir. C’est des milliers et des milliers de dollars à dépenser pour un groupe.

« Nous avons rencontré des gens en ligne qui étaient, comme,« Nous avons vu tout le monde ouvrir pour ce groupe », Myers a continué. “Nous pensions que vous étiez les plus classe et le meilleur ouvreur que nous ayons jamais vu”, ce qui nous a fait nous sentir bien. Ces personnes [are] deux cents et quelque chose apparaît avec le groupe. C’est l’engagement. Nous avons eu quelqu’un d’environ cent trente quelque chose qui se présente, ce qui est insensé pour moi. Nous avons beaucoup de condamnés à perpétuité, ce dont nous sommes très chanceux. »

Plus tôt cette année, Forgeron a dévoilé que BRISÉ était à Malibu, en Californie, travaillant avec Grammy Award-auteur-compositeur et producteur de disques nominé multi-platine Dave Basset sur le matériel du prochain album du groupe. La suite de 2018 “Attention ATTENTION” est enregistré en partie au bassiste et producteur Eric Bassle nouveau studio de Charleston, en Caroline du Sud, pour une sortie provisoire fin 2021.



