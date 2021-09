Zach Nichols et Jenna Compono du défi accueillent bébé

Bienvenue au défi – et à la joie – de la parentalité, Jenna Compono et Zach Nichols.

Les stars du Challenge ont accueilli un bébé dans le monde. Le vendredi sept. Le 3, Zach a confirmé l’arrivée du petit en partageant une photo lui tenant la main sur Instagram Story.

La veille, le nouveau père avait confirmé qu’ils se rendraient bientôt à l’hôpital pour devenir une famille de trois personnes. « Dernier jour juste pour nous ! » J’ai sous-titré un selfie. “Demain, Jenna se fait induire !” Pendant ce temps, Jenna a qualifié son expérience de grossesse de “voyage fou et de 41 longues semaines”.

La nouvelle intervient après que le couple a annoncé le jour de la Saint-Valentin qu’il attendait son premier enfant.

“Après le report de notre mariage, nous avons décidé de commencer le prochain chapitre de notre vie”, a partagé Jenna sur Instagram en février. “Ce n’était vraiment pas une décision difficile pour nous, nous étions tous les deux super excités et prêts. Heureusement, nous avons eu la chance de tomber enceinte dès notre premier essai et n’avons eu aucune complication concernant mon premier trimestre. Nous sommes vraiment bénis et nous pouvons n’attendez plus pour rencontrer notre petit en août.”