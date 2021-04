Zach Wilson a du maquillage pour s’épanouir avec Jets ⋆ .

Kirk Herbstreit pense que Zach Wilson a le maquillage pour s’épanouir à New York.

Herbstreit, l’analyste de football universitaire ESPN, a récemment passé du temps avec Wilson pour filmer sa nouvelle émission télévisée «QB21 avec Kirk Herbstreit». Herbstreit est reparti impressionné par ce qu’il a entendu du quart-arrière BYU, qui devrait être sélectionné n ° 2 au classement général par les Jets lors du repêchage de la NFL 2021 le 29 avril.

«Je ferais attention de le regarder avec son visage de bébé et de grandir dans l’Utah et de juger la couverture du livre sur ce que vous voyez», a déclaré Herbstreit. «Ce gamin a du bon câblage. J’adore les gars qui veulent prouver que tout le monde a tort, et je pense qu’il n’est pas ému à ce sujet … et [on] les médias sociaux, vous verrez que ce n’est pas ça C’est comme un feu intérieur qui brûle et je pense qu’il est réel.

L’une des questions concernant Wilson est de savoir comment il se comportera en tant que visage d’une franchise new-yorkaise après avoir grandi dans l’Utah et joué à BYU. Herbstreit a déclaré avoir vu un joueur motivé.

“Vous savez comment c’est, en essayant de prédire comment un joueur, que ce soit le baseball, le football ou le basket-ball, comment il va se projeter du point de vue de sa personnalité sur ce marché”, a déclaré Herbstreit. “Je ai été impressionné. Quand j’ai eu la chance de m’asseoir avec tous ces gars et ce que j’ai aimé chez Zach Wilson, c’est que ce gars a une puce sur l’épaule. Il porte un bracelet qui dit: «Prouvez-leur le contraire», et je me suis dit, à qui essayez-vous de prouver le contraire mon homme, comme tout le monde vous aime. Mais il n’a pas été recruté massivement. Il a grandi à Salt Lake. Son père a joué à l’Utah. L’Utah ne l’a pas recruté. Et je pense qu’à partir de ce moment-là, il avait une puce sur l’épaule et il ne l’a pas lâchée.

Zach Wilson s’adresse aux médias lors de la journée pro de BYU.BYU PHOTO 2020

L’épisode «QB21» avec Wilson devrait être diffusé mardi à 21 heures sur ESPN2.

Le gros coup porté à Wilson est le niveau de compétition auquel il a été confronté en 2020. BYU n’a joué aucun adversaire à la conférence Power Five. Ainsi, les statistiques criardes de Wilson (33 touchés, trois interceptions) et son amélioration rapide ont soulevé quelques sourcils.

“En ce qui concerne la question de savoir qui ils ont joué, vous savez que le gars a commencé pendant trois ans”, a déclaré Herbstreit. «Il a joué dans de gros matchs. Il a franchi une étape à un tout autre niveau cette année, évidemment une partie de cela était peut-être liée à leur compétition. Je pense que cela avait à voir avec juste, ils étaient meilleurs.

Herbstreit a déclaré que la qualité des adversaires ne devrait pas être mise en cause contre Wilson.

“Je ne pense pas que cela enlève au joueur qu’il soit basé sur la façon dont je l’ai vu grandir de la première à la deuxième année”, a-t-il déclaré, “et d’avoir ensuite toute une intersaison pour devenir plus fort et devenir meilleur physiquement et l’engagement à travailler sur son jeu est là, et je ne pense pas que cela changera. Je ne sais pas s’il finira par être le gars que nous semblons tous supposer – qu’il est le gars que New York va prendre – mais si vous finissez par l’avoir, je pense qu’il peut gérer le marché. Nous verrons, et je pense que vous allez tomber amoureux de l’enfant en ce qui concerne son attitude et sa détermination.