Zach Wilson des Jets lance 3 interceptions en première mi-temps historiquement mauvaise contre les Patriots

Les difficultés de Zach Wilson se sont poursuivies au cours de la semaine 2 alors que le quart recrue des Jets de New York a connu une première mi-temps historiquement mauvaise contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Wilson a lancé trois interceptions au cours de la première mi-temps dimanche, devenant le premier joueur de l’histoire de la ligue depuis au moins 1991 à lancer des interceptions à chacune de ses deux premières tentatives de passes dans un match et le premier à en lancer trois lors de ses cinq premières tentatives, selon la NFL recherche.

À ce stade, Wilson avait lancé quatre interceptions lors de ses six premiers quarts dans la NFL.

La défensive des Jets, cependant, a intensifié, gardant le déficit à 10-3 à la fin de la première mi-temps malgré les trois revirements.

Wilson est revenu au troisième quart pour lancer sa quatrième interception du match et sa cinquième de la saison, résultant en un retour de 33 verges. Damien Harris des Pats a plus tard marqué sur une course de 26 verges.

La Nouvelle-Angleterre a plus tard inscrit un placement pour donner aux Pats une avance de 19-3 avant le quatrième quart.