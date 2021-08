Zach Wilson devient brutalement honnête à propos des luttes des Jets

in

Zach Wilson a été emmené par les Jets de New York avec le deuxième choix au classement général. Comme c’est généralement le cas lorsqu’une franchise sélectionne un quart-arrière aussi haut dans le repêchage, les attentes pour l’ancien hors concours de BYU étaient élevées.

Dire qu’il ne les a pas rencontrés jusqu’à présent serait un euphémisme.

Les choses ont mal commencé dès le début, lorsque Wilson s’est retrouvé comme le dernier choix de premier tour non signé bien après que tout le monde ait déjà signé ses accords.

Lorsqu’un accord a finalement été conclu et que Wilson a finalement pu s’entraîner, les choses n’ont fait qu’empirer. Il a eu beaucoup de mal avec la précision, la prise de décision et à peu près tout le reste lors de sa première session, et les choses ne se sont pas beaucoup améliorées lors des entraînements suivants.

C’est arrivé au point où le joueur de 22 ans était régulièrement surpassé par Mike White et James Morgan – ce qui parle de lui-même.

Cette semaine, Wilson est devenu brutalement honnête à propos de ses luttes jusqu’à présent.

C’est une excellente réponse et perspective sur * la pratique * pic.twitter.com/x5bPCH7Si8 – Connor Rogers (@ConnorJRogers) 11 août 2021

“Vous savez, je ne peux pas avoir peur de faire des erreurs à l’entraînement”, a-t-il déclaré. «Ce n’est pas un jeu, donc c’est là que j’apprends ce que je peux faire et ce que je ne peux pas. Il y a des moments dans un jeu où je ne lancerais probablement pas ça, mais [in practice] Je vais dire ‘Je vais essayer ici et voir ce que je peux faire.’ »

Cela dit, Wilson a également reconnu qu’il comprend que sa responsabilité est d’éviter les revirements.

“S’occuper du football est le travail d’un quart-arrière et l’un de mes objectifs quand je suis arrivé ici était simplement de savoir ‘comment puis-je m’adapter à ce match de la NFL aussi rapidement que possible?'”, a-t-il ajouté.

Aïe. https://t.co/r0HoFoJE9h – Jeu 7 (@game7__) 10 août 2021

Jusqu’à présent, les singeries sauvages de la mère de Wilson ont volé la plupart des gros titres en ce qui le concerne. Mais c’est chose faite maintenant. Désormais, il coulera ou nagera avec les médias new-yorkais en fonction de ses propres mérites.

Wilson sera-t-il capable d’intensifier et de répondre aux attentes élevées qui lui sont imposées ? Le temps nous le dira.

