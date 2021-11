Zach Wilson revient, Joe Flacco pour les Jets de New York

La situation du quart-arrière des Jets de New York ne devient pas moins chaotique mardi, car le quart-arrière recrue Zach Wilson a été autorisé à revenir, mais les quarts-arrière Mike White et Joe Flacco ont été placés sur la liste COVID-19.

Le quart-arrière des Jets de New York Zach Wilson (2) se tient sur le terrain après un match de football de la NFL entre les Jets de New York et les Falcons d’Atlanta au stade Tottenham Hotspur de Londres, en Angleterre, le dimanche 10 octobre 2021. Les Falcons d’Atlanta ont remporté le match 27-20. (AP Photo/Alastair Grant) (AP Photo/Alastair Grant)

Wilson avait été écarté des quatre derniers matchs en raison d’une entorse au genou après avoir subi une blessure au cours de la semaine 7, mais . rapporte que le choix n ° 2 lors du repêchage de la NFL 2021 reviendra dimanche pour commencer contre les Texans de Houston.

Les Jets se sont appuyés sur White et Flacco – que l’équipe a rachetés dans un échange avec les Eagles de Philadelphie juste après la blessure – tandis que Wilson était absent, mais White a été testé positif pour COVID-19, et Flacco a été considéré comme un contact étroit – les deux ont été mis sur la liste COVID.

3 octobre 2021 ; East Rutherford, New Jersey, États-Unis ; Le quart-arrière des Jets de New York Zach Wilson (2) lance le ballon contre les Titans du Tennessee au cours de la première mi-temps au MetLife Stadium. Crédit obligatoire : Vincent Carchietta-USA TODAY Sports (Vincent Carchietta-USA TODAY Sports)

ESPN rapporte que Wilson a été innocenté après des évaluations médicales lundi et que le statut des autres quarts n’a pas été pris en compte dans la décision de le lancer.

Le quart-arrière Josh Johnson est promu de l’équipe d’entraînement pour soutenir Wilson pour le match.

Wilson s’est entraîné ces deux dernières semaines sur une base limitée, mais l’équipe ne voulait pas le mettre sur le terrain avant qu’il ne soit à 100% en bonne santé, rapporte ESPN.

3 octobre 2021 ; East Rutherford, New Jersey, États-Unis ; L’entraîneur-chef des Jets de New York, Robert Saleh, embrasse le quart-arrière Zach Wilson avant le match contre les Titans du Tennessee au MetLife Stadium. (Kevin R. Wexler-USA TODAY Sports)

« Nous allons nous assurer de protéger ce jeune homme », a déclaré lundi l’entraîneur-chef Robert Saleh. « Quand il sera en pleine santé et qu’il aura l’impression qu’il n’y a pas de limites à sa capacité à jouer là où il ne pense pas au genou, nous le ramènerons là-bas. »

Les Jets (2-8) se déplaceront pour affronter les Texans (2-8) lors du match de dimanche de la semaine 12 avec le coup d’envoi prévu à 13 h HNE.