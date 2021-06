Zachary Levi de Shazam 2 répond aux fans de DC après la révélation des nouveaux costumes de la famille Marvel

En ce qui concerne les films de super-héros à succès, les spoilers sont l’ennemi, et la plupart du temps, vous voyez ces grands films faire tout ce qui peut être fait pour empêcher les fuites de s’échapper. Les films vont parfois très loin, empêchant même les acteurs de voir des scripts entiers juste pour qu’ils ne puissent pas révéler accidentellement des choses qui se produisent. Et puis parfois, le réalisateur de Shazam: Fury of the Gods tweete juste des photos de Zachary Levi et de ses costars dans leurs tout nouveaux costumes de super-héros.

Alors que la décision de révéler les nouveaux costumes de la famille Shazam faisait bien sûr partie du plan marketing, c’était quand même une surprise lorsque le réalisateur David F. Sandberg a publié la photo sur Twitter il y a quelques jours. Cependant, aucune bonne action ne reste impunie, et bien que la réponse aux nouveaux costumes ait été extrêmement positive, certains ont critiqué les nouveaux looks. Plus précisément, certains pensent que les costumes des héros féminins sont plus révélateurs que leurs homologues masculins et que les nouveaux costumes sont moins colorés que ceux du Shazam original !.

Zachary Levi est allé sur Twitter après la révélation du costume et il a directement adressé les critiques. Il a remercié ceux qui ont fait l’éloge du nouveau look, et il a promis à ceux qui avaient des inquiétudes qu’ils n’avaient pas besoin de s’inquiéter autant. Levi a tweeté…