Pour de nombreux Shazam! fans, Zachary Levi était le vaisseau parfait pour amener le super-héros de DC sur grand écran. Après Shazam! Fury of the Gods a été reporté l’année dernière, les fans attendaient des nouvelles du film, en particulier de Levi. L’acteur semble tout aussi prêt que les fans pour que la suite commence le tournage. Apparemment, Levi est de retour au gymnase pour le Shazam! suite, et il y a une vidéo pour le prouver.