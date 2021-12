Zachary Levi : Je vais jouer un excellent être humain ! | REGARDEZ

*Zacharie Lévi utilise ses pouvoirs de super-héros d’une manière différente dans le nouveau biopic « Un outsider américain » qui détaille l’ascension de Kurt Warner, connu pour avoir l’une des plus grandes histoires de la NFL de tous les temps. Le film raconte l’histoire vraie et inspirante de Warner (Levi), qui est passé de magasin d’épicerie à deux fois MVP de la NFL, champion du Super Bowl et quart-arrière du Temple de la renommée.

« American Underdog » est une histoire édifiante qui démontre que tout est possible lorsque vous avez la foi, la famille et la détermination.

Le correspondant de l’EUR, Ty Cole, a parlé à Levi de son rôle de Kurt Warner et de .

Zachary Levi dans le rôle de Kurt Warner dans American Underdog. Crédit photo : Michael Kubeisy/Lionsgate

Cole : Quel était le travail que vous aviez avant d’obtenir votre grande pause?

Lévi : Le travail le plus constant que j’ai eu avant de devenir acteur était de casser des tables dans un restaurant. J’ai travaillé dans un lave-auto pendant un an et demi – si ce n’est pas pour forger un caractère, je ne sais pas ce que c’est. Maintenant, je peux m’asseoir sur ces chaises et parler à des gens merveilleux comme vous d’un film dont je fais partie et je suis très reconnaissant pour tout cela.

Zachary Levi dans le rôle de Kurt Warner et Dennis Quaid dans celui de Dick Vermeil dans American Underdog. Crédit photo : Michael Kubeisy/Lionsgate

Cole : Quelle a été la meilleure partie de jouer Kurt et quelle a été la partie la plus difficile ?

Lévi : La meilleure partie de tout cela était que j’ai pu jouer un excellent être humain qui a beaucoup d’intégrité, de cœur, d’empathie, de dynamisme et de courage. L’enfant en moi capable de s’habiller et de jouer un quart-arrière de la NFL était amusant, mais aussi le plus difficile. Les exigences physiques d’être le footballeur Kurt – il y en avait beaucoup. Je suis un homme de 40 ans qui joue un quart-arrière du Temple de la renommée, c’était une tâche folle et difficile.

Mettez vos crampons et allez au cinéma pour voir « American Underdog » le jour de Noël.