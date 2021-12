Zachary Levi, star de « American Underdog », détaille le plus gros défi du tournage du biopic de Kurt Warner (exclusif)

Le jour de Noël, le nouveau film de Zachary Levi, American Underdog, sortira en salles et racontera comment Kurt Warner est devenu l’un des meilleurs quarterbacks de l’histoire de la NFL. Alors que Levi aimait jouer le rôle de Warner, il devait surmonter un gros problème. PopCulture.com a eu la chance de parler à Levi d’American Underdog, qui a révélé le seul aspect du film qui était le plus difficile.

« Oh, définitivement le football », a ri Levi avec PopCulture. « J’aime le football. Je l’ai regardé toute ma vie. J’ai pratiqué d’autres sports. Je n’ai jamais vraiment joué au football organisé. Et je n’avais certainement jamais été quart-arrière. J’apprenais à lancer une spirale à 40 ans. « Je ne le recommande pas. Et prendre des coups, je voulais prendre quelques coups. Je pensais que c’était un peu nécessaire, dans la mesure où nous pouvions obtenir de bons plans, ou que je pouvais même, en tant qu’acteur de méthode, ressentir ce que cela signifie être un quart-arrière, prendre des coups. J’ai pris des coups sur le terrain. C’est nul, mais tout cela fait partie de cela. Cela fait partie du sentiment et de la réalisation. C’était probablement la partie la plus difficile. »

Warner a joué au football universitaire dans le nord de l’Iowa et n’a eu aucun impact avant sa dernière année. Il n’a pas été repêché à sa sortie de l’université en 1994, mais a été invité à essayer pour les Packers de Green Bay. Warner a été libéré avant le début de la saison régulière 1994, puis a commencé à travailler dans une épicerie locale avant de rejoindre l’Arena Football League en 1995. Il passera trois ans dans l’AFL avant de signer un contrat avec les St. Louis Rams.

Warner était le QB de sauvegarde pour les Rams en 1999, mais a été nommé partant après que Trent Green se soit effondré avec un ACL déchiré. Le moment n’était pas trop grand pour Warner alors qu’il menait les Rams à un record de 13-3 et à un titre au Super Bowl. Warner l’a fait avec l’aide de sa femme Brenda, et leur relation est également une grande partie d’American Underdog.

« C’est intimidant », a déclaré Levi lorsqu’on lui a demandé de jouer le rôle de Warner. « Ce sont de grosses chaussures à remplir. Vous ne voulez pas tout gâcher. Vous voulez être aussi fidèle à l’histoire que possible. Et rendre autant de justice à lui et Brenda et leur histoire d’amour, et la famille, et tout le football et tout ce jazz. Mais je ne sais pas, je pense que cela fait partie du défi. Vous voulez vous mettre au défi. Vous voulez affronter des choses qui vont vous défier et vous faire grandir en tant que personne et en tant qu’acteur . »

