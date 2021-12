Zachary Levi sur le rôle de Kurt Warner, Ted Lasso

American Underdog, le biopic de Kurt Warner en salles le jour de Noël, raconte l’histoire inspirante de l’ascension improbable de Warner d’un joueur de football universitaire en difficulté à employé d’épicerie à deux fois MVP de la NFL, champion du Super Bowl et quart-arrière du Temple de la renommée .

Zachary Levi joue Warner aux côtés d’Anna Paquin, qui joue sa femme, Brenda. Plus tôt ce mois-ci, nous avons eu la chance de parler à Levi, la star de Chuck et Shazam ! – sur la préparation du rôle (il a dû apprendre à lancer une spirale parfaite) et même s’est faufilé dans une question sur l’une des émissions préférées de Levi, Ted Lasso.

FTW : Andrew et Jon Irwin ont dit que vous les aviez approchés à propos du rôle, alors je voulais en savoir plus sur ce processus.



ZL : Ils mentent ! Je ne sais pas pourquoi ils continuent à perpétuer ce mensonge. Ils me traquaient comme des limiers, ces deux-là. On travaillait déjà sur autre chose ensemble. Au départ, je n’étais pas disponible pour American Underdog, puis la pandémie s’est produite et tous mes emplois, y compris American Underdog, ont été en quelque sorte mis en veilleuse. Et puis ils sont venus me voir et m’ont dit : « Hé, tu es maintenant disponible. Nous avons toujours pensé que vous seriez formidable de jouer ce rôle, voudriez-vous le faire ? »

J’ai dit: « Laissez-moi lire le script. » Le scénario était fantastique. Je connaissais déjà l’histoire de (Kurt) et les points de la façon dont cela s’est passé il n’y a pas si longtemps dans la vraie vie, mais pour apprendre tout le reste de la profondeur et du contexte de lui et de sa relation avec Brenda, relation avec les enfants et le tout famille et leurs luttes et épreuves et tribulations – je ne sais pas, c’était juste plus magique et inspirant et j’ai dit oui, j’aimerais faire ça. Mais (les Erwin) peuvent dire ce qu’ils veulent !

FTW : Quelle a été la partie la plus difficile de l’entraînement des quarterbacks ?



Je ne sais pas, lancer des centaines de balles… Je n’ai pas grandi en jouant au football. J’ai grandi en jouant au baseball et au basketball, des choses comme ça. Je n’ai jamais su lancer un bon ballon de football. Il y a beaucoup à faire. Toute la mécanique est très nuancée. Et donc, apprendre à lancer une spirale parfaite à 40 n’est tout simplement pas le moment le plus idéal. Vous n’avez pas la même « protection contre les balles » de votre corps que lorsque vous êtes adolescent et au début de la vingtaine, cela a donc fait des ravages.

Être frappé par de vrais joueurs de football sur le terrain de temps en temps – je n’ai pas pris les plus gros coups, en aucun cas, j’ai eu quelques doubles pour le faire – mais quand même, prendre quelques coups sur le terrain pour obtenir le bon coup. J’en avais envie. Je ne sais pas s’il y a en moi un glouton pour la punition, mais du point de vue de la méthode, je voulais me dire : « qu’est-ce que cela signifie d’être licencié ? »

Ce n’est pas génial, ça ne se sent pas bien. Mais tout cela porte ses fruits et tout fonctionne dans l’histoire.

FTW : Je sais que vous êtes un grand fan de « Ted Lasso ». Quel est votre personnage préféré et pourquoi ?



ZL : Oh, mec ! Honnêtement, je pense que Ted est probablement mon personnage préféré. Il tire l’optimisme à travers le spectacle, même s’il est une personne brisée et se bat dans son propre rite et quoi que ce soit… il ‘oui, et c’est tout le monde. Explorons cela, découvrons cela. Il est tellement positif et il change tout le monde, même tous ces gens blasés dans son sillage. Je pense juste que c’est quelque chose de si beau.

Et j’aime aussi qu’en fin de compte, il s’agisse de santé mentale. Dans la deuxième saison, vous entrez vraiment dans la réalité que les caprices, les luttes et les problèmes de tout le monde et quels qu’ils soient, tout remonte à leur relation avec leurs parents et leurs traumatismes générationnels. Et j’ai regardé ça, et en tant que grand partisan de la santé mentale et essayant de réparer les traumatismes générationnels, je suis entre rire et pleurer. C’est un spectacle magique.