Zachary Levi taquine les pouvoirs qui seront exposés dans ‘Shazam! Fureur des Dieux (Exclusif)

Shazam ! a été un énorme succès car le film de super-héros a rapporté plus de 360 ​​millions de dollars dans le monde. Le succès de Shazam ! a conduit DC Films et Warner Bros. à produire le prochain volet – Shazam! Fury of the Gods, qui sortira en 2023. PopCulture.com a récemment rencontré l’acteur Zachary Levi qui incarne le personnage principal et a dévoilé les pouvoirs qu’il aura dans le nouveau film après que Dwayne « The Rock » Johnson a fait allusion à son propre pour Black Adam.

« Vous avez vu tous mes pouvoirs essentiellement dans le premier film », a déclaré Levi à PopCulture. « Vous verrez tout cela, et vous le verrez à la pelle. Nous nous amusons beaucoup dans le nouveau. Nous avons eu plus de temps, plus de budget. Nous avons fait revenir tout le casting. Tout le monde est plus plongé dans leur C’était un ballon. C’était génial. Je suis très excité pour ça. «

Le personnage Shazam – alors connu sous le nom de Captain Marvel – a fait ses débuts en 1939 mais n’a fait son chemin dans l’univers DC qu’en 1972. Le film de 2019 a présenté Shazam comme un homme doté d’une force, d’une vitesse et d’un vol surhumains ainsi que d’autres capacités. Son alter ego est un jeune garçon nommé Billy Baston qui convoque Shazam en prononçant son nom. Shazam ! a obtenu des critiques positives de la part des critiques, obtenant un score de 90 % sur Rotten Tomatoes. Shazam ! Fury of the Gods ramènera le casting du film 2019 avec de nouveaux membres, dont Helen Mirren et Lucy Liu. Shazam ! Fury of the Gods a terminé le tournage en août et devrait sortir le 2 juin 2023.

Mais pendant que les fans attendent Shazam ! Fury of the Gods à paraître, les fans voient Levi dans un nouveau film le jour de Noël. Il incarne la légende de la NFL Kurt Warner dans le film American Underdog. Levi a déclaré à PopCulture qu’apprendre le football était un défi, mais qu’il aimait travailler avec les acteurs et raconter l’histoire d’un homme qui a eu un parcours intéressant dans la NFL.

« Le jeu d’acteur et les trucs émotionnels, c’est plus ma timonerie, c’est des trucs que j’ai fait toute ma vie », a déclaré Levi. « Et donc pouvoir y accéder, en plus d’avoir d’excellents partenaires de scène, Anna [Paquin] était si génial. Jeune Hayden [Zaller], qui jouait Zach, était tellement génial. Ser’Darius [Blain]. Oh mon Dieu, tout le monde. Nous avons eu un casting tellement stellaire. Et tout le monde est intervenu. Et c’était fou, parce que nous le faisions au milieu de la pandémie, ce qui était surréaliste en soi, et limitant, et rend les choses un peu plus difficiles. Mais je pense que, dans l’ensemble, nous avons vraiment fait un petit film magique dont je suis tellement content qu’il sorte à Noël. »

American Underdog est dans les salles le 25 décembre.