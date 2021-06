Zachary Rorvik a tué ses parents avec 6 armes différentes : Police 10z viral

in

Un homme de l’État de Washington a été inculpé du meurtre de ses parents à la fin du mois dernier. Selon la police, le suspect a utilisé au moins six armes différentes pour tuer sa mère et son père, ce dernier ayant été identifié mardi.

Zacharie Rorvik, 29 ans, aurait des antécédents de maladie mentale. Il est accusé d’avoir tué Mark Steven Rorvik, 59 ans, et sa mère de 61 ans, qui n’a pas encore été nommée publiquement, le 30 mai.

Le jeune Rorvik est actuellement condamné à deux chefs d’accusation de meurtre au premier degré, selon les dossiers judiciaires examinés par Law&Crime. Un plaidoyer de non-culpabilité a été inscrit en son nom lors d’une mise en accusation le 1er juin.

Selon les documents d’accusation consultés par le News Tribune de Tacoma, à Washington, l’accusé se serait rendu chez ses parents vers minuit le jour en question et aurait attendu plusieurs heures sur leur porche arrière alors qu’il trouvait lentement le courage d’entrer enfin. les locaux parce qu’il était “à peu près sûr qu’il allait les tuer”, citant son entretien initial avec des détectives des homicides.

Rorvik aurait affronté ses parents une fois à l’intérieur et l’attaque planifiée a commencé, menant rapidement à une scène macabre.

Les procureurs ont déclaré que la mère avait riposté et tenté de faire partir son fils en le poussant hors de la maison. Au lieu de cela, elle aurait été poignardée à la tête et à l’estomac. Rorvik aurait alors tourné son attention vers son père, qui l’a poursuivi.

“[I]Il semble qu’il ait utilisé des couteaux, des ciseaux, une machette, une perceuse, une cale de roue et une branche d’arbre pour agresser et tuer ses parents », allèguent des documents d’accusation du comté de Pierce cités par le News Tribune.

Un voisin cité dans les documents judiciaires a déclaré aux forces de l’ordre qu’ils avaient entendu les cris. Il était environ 9h30 le dimanche 30 mai.

Le voisin aurait quitté leur maison et aurait marché dans l’allée pour voir s’ils pouvaient découvrir la cause de la perturbation alarmante. Le témoin a déclaré avoir vu le fils accusé tenant une machette alors que son père se cachait derrière une voiture. Ils sont donc retournés à leur résidence pour composer le 911 et s’armer d’un pistolet.

Le voisin a déclaré avoir parlé au 911 « brièvement » avant d’essayer de forcer Rorvik à « se retirer », dans des commentaires à l’affilié local de NBC KSDK.

Le voisin a affirmé qu’ils étaient retournés là où Rorvik aurait menacé son père avec la grande lame et a tiré un coup de semonce sur le suspect pour tenter de l’effrayer. Le voisin a dit qu’ils avaient essayé d’aider le père. C’est à ce moment-là que le témoin dit qu’ils ont entendu d’autres cris, cette fois venant d’une femme à l’intérieur de la maison Rorvik.

Lorsque les députés sont arrivés, l’aîné Rorvik se tenait au sommet des escaliers. Le père était couvert de sang mais toujours en vie à l’époque – des blessures par perforation lui ont marqué le visage, le cou et la tête. Il est décédé plus tard dans un hôpital voisin.

Les enquêteurs allèguent qu’ils ont suivi une traînée de sang littérale pour trouver la mère de l’accusé. Elle gisait sur le sol à l’extérieur de la maison et était déjà morte. La machette et une branche d’arbre couverte de sang auraient été découvertes près du cadavre de la femme.

Selon le News Tribune, deux des sœurs de Rorvik ont ​​déclaré que leur frère avait des antécédents de maladie mentale.

En ce qui concerne le mobile, les autorités pensent que Rorvik était en colère d’avoir été expulsé de la maison de ses parents il y a deux ans. Il croyait apparemment qu’il était le propriétaire légitime de la propriété.

La prochaine date d’audience du défendeur est actuellement prévue pour le matin du 1er juillet; la date de son procès est prévue pour le matin du 21 juillet.

