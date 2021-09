Zachary Svajda se qualifie pour la 30e de finale de l’US Open

in

01/09/2021

Le à 03:45 CEST

Le joueur de tennis américain Zacharie Svajda remporté la soixante-quatrième finale de l’US Open par 7 (8) -6 (6), 5-7, 6-4 et 6-4 en trois heures et vingt-cinq minutes en italien Marco Cecchinato, numéro 81 de l’ATP. Avec ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase de l’US Open, la 30e de finale.

Les statistiques du match indiquent que Svajda a réussi à briser le service de son adversaire à deux reprises, a atteint 79% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a remporté 71% des points de service. Quant au joueur de tennis italien, il a réussi à casser une fois le service de son adversaire, obtenu une efficacité de 78%, commis 5 doubles fautes et réussi à remporter 66% des points de service.

Lors de la 30e de finale, l’Américain affrontera le joueur italien Jannik pécheur, numéro 16 et tête de série numéro 13, demain jeudi à partir de 17h00, heure espagnole.

Le tournoi se déroule à New York entre le 24 août et le 12 septembre sur un court extérieur en dur. Au cours de cette compétition, un total de 237 joueurs s’affrontent. La phase finale est composée d’un total de 128 joueurs parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à remporter les manches avant le tournoi et ceux qui sont invités.