Zachery Ty et Jonathan Taylor Thomas vous feront vous sentir nostalgique AF

Zachery ty bryan et Jonathan Taylor Thomas cote à cote? Grâce à une photo de retour, les fans de Home Improvement se sont soudainement retrouvés dans les années 90.

#ThrowbackTuesday est devenu beaucoup plus doux une fois que Zachery, 39 ans, est allé sur Instagram le 7 septembre. 21 ans pour partager une photo de lui aux côtés de son ancien co-vedette comique, Jonathan, 40 ans. L’acteur a sous-titré en plaisantant la photo des deux portant des tenues assorties, “Le 2e mec le plus beau sur une photo de 2…”

Naturellement, l’adorable photo a incité les fans à se demander à haute voix si les deux se sont réunis au fil des ans après leur émission à succès – qui mettait également en vedette des acteurs Tim allen et Patricia Richardson comme leur maman et papa à la télévision et Taran noé forgeron comme leur jeune frère – s’est terminé en 1999, avec une personne, écrivant: “Est-ce que vous restez toujours en contact ?”, à laquelle la star a répondu en plaisantant, “Non, je ne l’ai jamais rencontré, il est beau, hein ?”

Les deux sont d’abord devenus des superstars adolescentes jouant les rôles des frères Brad et Randy dans l’émission familiale ABC en septembre 1991, et ont même réussi à renouer avec les plaisanteries de leur lien 20 ans plus tard lors de la réunion des acteurs pour Entertainment Weekly en 2011.