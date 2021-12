Zack Britton et son frère dans une situation étrange en pleine grève

Le pichet du Yankees de New York, zack britton et son frère Buck, vous avez actuellement une situation rare au milieu de la arrêt de travail que tu vis dans le baseball Ligue majeure de baseball – MLB.

En raison de l’arrêt de travail dans les Ligues majeures, les négociations et conversations avec entre personnes liées à un roster de 40 sont complètement arrêtées, c’est pourquoi le lanceur des New Yankees, Zack Britton et son frère Buck, ne peuvent avoir de « contact ». parce qu’il travaille avec la filiale Triple A des Orioles de Baltimore.

Situation étrange HAHAHA

En tant qu’employé d’une équipe de la MLB, il est techniquement interdit à Buck de contacter son frère, qui fait partie de la liste des 40 joueurs des Yankees, dont ces deux-là plaisantent et dont les dates de vacances approchent Noël.

« Nous avons plaisanté en disant qu’à Noël, il devait rester de l’autre côté de la pièce », a déclaré Zack à FOX Sports.

Zack Britton n’est techniquement pas autorisé à parler à son frère pendant le lock-out de la MLB car il est entraîneur (via @CespedesBBQ) pic.twitter.com/2bYrElQuR8 – Talkin’ Yanks (@TalkinYanks) 22 décembre 2021

Sans aucun doute, c’est une situation étrange et amusante, puisque ces frères travaillent en parlant, ils ne peuvent pas communiquer, mais dans la sphère familiale, ils le feront HAHAHA.

VOTEZ ICI