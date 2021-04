Zack fait un pas sur Nancy et a une offre ⋆ .

Zack fait un geste (Image: BBC)

Zack Hudson (James Farrar) a fait assez forte impression sur ceux qu’il a rencontrés depuis son arrivée à EastEnders. Il n’a pas vraiment pris un bon départ avec Jay Brown (Jamie Borthwick) et a déjà tenté de charmer Frankie Lewis (Rose Ayling-Ellis).

Avec James confirmant déjà que Zack fera un pas sur Nancy, bientôt ces scènes auront lieu, mais Nancy est-elle intéressée? Étant donné qu’elle est mariée à Tamwar (Himesh Patel)?

Nancy rend visite à Sharon (Letitia Dean) au gymnase dans l’espoir de trouver un emploi, mais Sharon refuse.

Au Vic, Zack parle en douceur à Nancy, qui n’est pas intéressée, mais il lui dit qu’il va obliger Sharon à reconsidérer le travail au gymnase.

Plus tard, Linda (Kellie Bright) et Nancy sont en train de planifier un pique-nique surprise pour Shirley (Linda Henry) et quand Linda surprend Nancy appeler Tamwar, elle suppose qu’il fera bientôt une entrée surprise.

Quand Nancy arrive en retard pour le pique-nique, Frankie sent que quelque chose ne va pas.

Zack dit à Mick (Danny Dyer) et Linda que Nancy a un travail au gymnase, les laissant confus.

Cela signifie-t-il que Nancy a l’intention de revenir vivre à Walford?

Aussi, les choses pourraient-elles évoluer davantage entre Nancy et Zack?

