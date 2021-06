Zack Snyder: 3 genres que le réalisateur de l’armée des morts devrait explorer ensuite

Pour certains, cela pourrait être le point de l’article qui les repousse et diminue toute crédibilité qu’ils ont pu voir en moi. Peut-être devrais-je leur rappeler que Sucker Punch est autant un ballet qu’un film d’action et que Zack Snyder a une formation dans la réalisation de clips musicaux, comme le single de ZZ Top pour la bande originale de In the Army Now intitulé “Swirl”, le 1992 La chanson de Morrissey “Tomorrow” et, bien sûr, la reprise de My Chemical Romance de “Desolation Row” de Bob Dylan de la bande originale de Watchmen. Avec tout cela à l’esprit, je suis honnêtement prêt à parier qu’avec la bonne histoire et l’aide de musiciens vraiment talentueux, Snyder pourrait faire une comédie musicale qui transformerait un haineux juré du genre en fan.