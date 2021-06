Zack Snyder a révélé l’art conceptuel de la Ligue de justice avec Green Lantern et Wow

in

L’image ci-dessus nous vient de Twitter, mais provient de Vero de Zack Snyder. Nous y voyons un rendu de la maison éloignée au bord du lac de Bruce Wayne, qu’il a occupée à la fois dans Batman v Superman et dans Justice League. Et plutôt que le Martian Manhunter à la peau verte, la lanterne verte brillante John Stewart est montrée flottant au-dessus de la version de Ben Affleck du Dark Knight. Assez dur à cuire, si vous me demandez.

