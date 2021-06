Le nom du cinéaste Zack Snyder est devenu synonyme de DC Extended Universe, après avoir lancé la propriété avec des projets comme Man of Steel et Batman v Superman: Dawn of Justice. Sa version de Justice League est également enfin arrivée en streaming cette année, révélant sa vision de quatre heures pour le blockbuster. Il y a actuellement un débat en ligne pour savoir si Batman pratique ou non le sexe oral sur ses partenaires, et Snyder a pesé avec une réponse hilarante de NSFW.