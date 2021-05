Zack Snyder adorerait réaliser un film Star Wars, “mais je ne pense pas que j’y survivrais” ⋆ .

]]>]]>

Lorsque Disney a finalisé son achat de Lucasfilm en 2012, l’un des premiers réalisateurs liés à un projet “ Anthologie ” en dehors de la principale saga Skywalker était celui de Zack Snyder, le cinéaste étant censé être en lice pour un film autonome inspiré par Akira Kurosawa Sept samouraïs.

Bien que cette rumeur n’ait jamais eu lieu, Snyder n’a pas caché son affection pour Guerres des étoiles, mais dans une interview avec The Times pour promouvoir son nouveau film Netflix Armée des morts, le cinéaste a admis qu’il ne croyait pas que son style et sa vision cadreraient avec Lucasfilm et ses projets pour la franchise.

«Là où cela devient difficile, c’est lorsque vous prenez un réalisateur avec un point de vue personnel et lui demandez de participer à une chose qui ne demande pas cela», a déclaré Snyder. «Le cinéaste compagnon? Il y en a beaucoup et ils sont bons. J’ai juste un point de vue précis… La leçon que j’ai apprise est qu’il m’est beaucoup plus facile, en tant que cinéaste, de créer un monde et de vous y inviter. Au lieu de me dire: «Laissez-moi mettre mon rouage dans votre roue». Comme, j’aimerais faire un Guerres des étoiles film. J’en sais beaucoup à ce sujet … mais je ne pense pas que j’y survivrais.

Lucasfilm a certainement eu ses problèmes avec les cinéastes au cours des dernières années (voir Gareth Edwards sur Rogue One: Une histoire de Star Wars, Phil Lord et Chris Miller sur Solo: une histoire de Star Wars, et Colin Trevorrow sur Star Wars: Épisode IX), et il est donc compréhensible que Snyder hésite à s’impliquer dans Guerres des étoiles, en particulier après son expérience avec Warner Bros. Batman v Superman: l’aube de la justice et Justice League de Zack Snyder.

Un Zack Snyder Guerres des étoiles le film n’est peut-être pas sur les cartes de si tôt, mais les fans ont le thriller de braquage de zombies bourré d’action Armée des morts à attendre avec impatience quand il sortira dans les salles ce vendredi et sur Netflix à partir du 21 mai.

]]>]]>

Lien source