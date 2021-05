Zack Snyder de Justice League partage ses réflexions sur les commentaires de Martin Scorsese sur les films de super-héros

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Les films de super-héros existent depuis des décennies maintenant, mais le genre a vraiment trouvé une étincelle au cours de la dernière décennie. Des franchises mammouths comme Marvel Cinematic Universe et DC Extended Universe ont pratiquement gouverné le box-office. Bien que les films aient été populaires auprès de la plupart des fans et du grand public, certains ne sont pas aussi enthousiastes à leur sujet. Le cinéaste légendaire Martin Scorsese a ouvertement révélé qu’il ne regardait pas vraiment les films, les comparant davantage à des «parcs à thème» qu’au cinéma. Beaucoup d’Hollywood se sont prononcés sur les commentaires et, maintenant, le réalisateur de la Justice League Zack Snyder a donné son point de vue sur les sentiments du cinéaste.