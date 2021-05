Zack Snyder de Justice League révèle le plus grand résultat du tournage du film DC

Bien sûr, comme le savent tous ceux qui ont suivi la création de Justice League, les problèmes de Zack Snyder dans Justice League ne se limitaient pas à ses désaccords avec Warner Bros.Snyder laissé pendant la phase de post-production pour être avec sa famille à la suite de sa fille Autumn suicide. À partir de là, WB a fait appel à Joss Whedon, qui avait déjà fait des réécritures de Justice League, pour diriger les reprises, ce qui a radicalement changé l’histoire du film. Le résultat final a été que la coupe théâtrale de Justice League a sous-performé à la fois sur le plan critique et commercial à la fin de 2017 et, plus important encore, ne ressemble guère à ce que Snyder avait initialement envisagé.