Zack Snyder décompose la bande-annonce de l’armée des morts de Netflix ⋆ .

Avant ses débuts plus tard ce mois-ci, Netflix a publié une featurette dans les coulisses du dernier thriller d’action zombie de Zack Snyder Armée des morts, avec Dave Bautista. La vidéo présente Snyder alors qu’il dissèque la bande-annonce épique de Armée des morts, qui a été publié il y a trois semaines. le Ligue de justice cinéaste nous emmène plan par plan, révélant des détails en coulisse sur leurs lieux de tournage et ses personnages, y compris les noms des deux principaux antagonistes du film. Regardez la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

Cette nouvelle vidéo intervient après qu’il a été confirmé que le film arrivera pour la première fois dans les salles le 14 mai, exclusivement dans 200 sites Cinemark. La sortie à grande échelle sera ensuite suivie de ses débuts mondiaux en streaming le 21 mai sur Netflix.

Armée des morts a lieu à la suite d’une épidémie de zombies qui a laissé Las Vegas en ruines et à l’écart du reste du monde. Lorsque Scott Ward, un habitant de Vegas déplacé, ancien héros de guerre zombie qui retourne maintenant des hamburgers à la périphérie de la ville qu’il appelle maintenant chez lui, est approché par le chef du casino Bly Tanaka, c’est avec la proposition ultime: Pénétrez dans la zone de quarantaine infestée de zombies. pour récupérer 200 millions de dollars assis dans un coffre-fort sous la bande avant que la ville ne soit bombardée par le gouvernement en 32 heures. Poussé par l’espoir que le gain pourrait aider à ouvrir la voie à une réconciliation avec sa fille séparée Kate, Ward relève le défi en réunissant une équipe d’experts hétéroclite pour le braquage.

Ils incluent Maria Cruz, un mécanicien d’as et vieil ami de Ward; Vanderohe, une machine à tuer les zombies; Marianne Peters, pilote d’hélicoptère cynique; Mikey Guzman, un influenceur passionné et Chambers, son tour ou la mort; Martin, responsable de la sécurité du casino; un guerrier dur à cuire connu sous le nom de Coyote qui recrute Burt Cummings, un garde de sécurité visqueux; et un cracker allemand nommé Dieter. Scott découvre un obstacle émotionnel inattendu lorsque Kate rejoint l’expédition à la recherche de Geeta, une mère portée disparue dans la ville. Avec une horloge qui tourne, un coffre-fort notoirement impénétrable et une horde de zombies Alpha plus intelligente et plus rapide se rapprochant, une seule chose est certaine dans le plus grand braquage jamais tenté: les survivants prennent tout.

Le film met en vedette Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Raul Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighöfer, Ana de la Reguera, Samantha Win, Rich Cetrone, Theo Rossi, Huma S.Quresh et Garrett Dillahunt.

Armée des morts est écrit et réalisé par Zack Snyder, basé sur un concept d’histoire de lui Shay Hatten (John Wick: Chapitre 3 – Parabellum) et Joby Harold (Obi Wan Kenobi). Les producteurs sont Zack Snyder et Deborah Snyder pour The Stone Quarry avec Wesley Collar. Ori Marmu et Andrew Norman supervisent Netflix.