Zack Snyder dit qu’il aimerait réaliser un film Star Wars | Divertissement

Le cinéaste Zack Snyder admet qu’il adorerait réaliser un film Star Wars.

Petit à petit le Univers Star Wars Il s’agrandit avec l’annonce de nouveaux films et séries, dont Star Wars: Rogue Squadron, un film réalisé par le réalisateur de Wonder Woman Patty Jenkins et que ce sera le premier long métrage de la franchise réalisé par une femme.

Tout récemment, un autre réalisateur de plusieurs des films de DC a admis vouloir être derrière les caméras d’un film star wars. Nous nous référons à Zack Snyder, très sur toutes les lèvres en ce moment à la suite de son récent film The Justice League de Zack Snyder et pour son prochain film Netflix Army of the Dead.

Dans une récente interview avec The Times, le cinéaste a admis qu’il aimerait réaliser un film Star Wars. Cependant, à la suite des conflits qu’il a eu avec Warner Bros.au cours du développement de Justice League, Snyder a reconnu ne pas être sûr de pouvoir passer par une production complète avec Lucasfilm.

“Là où cela devient difficile, c’est lorsque vous prenez un réalisateur avec un point de vue personnel et lui demandez de participer à quelque chose qui ne demande pas cela”, a déclaré Snyder. “Le cinéaste qui travaille dur? Il y en a beaucoup et ils sont bons. Il se trouve que j’ai un point de vue spécifique. La leçon que j’ai apprise est que pour moi, en tant que cinéaste, il est beaucoup plus facile de créer un monde et de vous inviter à entrer. Je dis: «Laisse-moi mettre mon équipement dans ta roue.» J’adorerais faire un film Star Wars, j’en sais beaucoup à ce sujet, mais je ne pense pas que je pourrais survivre. “

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par José Carlos Pozo.