Zack Snyder fait équipe avec Netflix pour son prochain film, et c’est une épopée de science-fiction

Alors que Zack Snyder a certainement eu beaucoup de succès en réalisant des films directement pour le grand écran dans le passé, il semble qu’il ait beaucoup apprécié son expérience de travail avec Netflix. Son film le plus récent, Army of the Dead, est sorti sur la plate-forme à la mi-mai et s’est avéré être l’une des plus grandes nouveautés du mois, non seulement en jouant en ligne, mais également en distribution en salles. Maintenant, il semble que le succès motive au moins en partie la poursuite de la relation entre le cinéaste et le distributeur, car il a été révélé que Snyder et Netflix vont à nouveau travailler ensemble sur Rebel Moon, le prochain film du réalisateur.

Selon The Hollywood Reporter, Zack Snyder co-écrit le scénario avec Shay Hatten et 300 collaborateurs Kurt Johnstad, et dans une déclaration officielle au commerce, le réalisateur a expliqué que le projet est une épopée de science-fiction qu’il considère comme son hommage à Akira Kurosawa et Star Wars (qui était lui-même en partie un hommage à Kurosawa). a dit Snyder,

C’est moi qui grandis en tant que fan d’Akira Kurosawa, fan de Star Wars. C’est mon amour de la science-fiction et de l’aventure géante. Mon espoir est que cela devienne aussi une IP massive et un univers qui peut être construit… J’ai passé les deux ou trois dernières années à construire cet univers. Chaque recoin doit être peint. J’ai fait des dessins, dessinant constamment et cultivant vraiment son terrain fertile pour rendre ce monde pleinement réalisé.

Donc, bien que ce soit une idée qui commence comme un seul film, Zack Snyder n’a pas l’intention de la laisser s’arrêter là. Apparemment, il a des aspirations de franchise massives avec Rebel Moon – et Netflix pourrait être configuré comme un excellent distributeur pour toutes ses idées. Après tout, il a toujours eu un grand potentiel en tant que guichet unique pour les films originaux, les longs métrages dérivés, les mini-séries, les émissions complètes et même les courts métrages d’une franchise. Si l’idée de Snyder finit par avoir assez d’attrait, le ciel est la limite en ce qui concerne les directions créatives qui pourraient être prises avec l’univers qu’il veut établir.

