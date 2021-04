Zack Snyder fait évoluer le genre zombie – El Sol de México

En 2004, Zack Snyder a fait ses débuts en tant que réalisateur avec le film Dawn of the Dead, une adaptation du classique de George A. Romero de 1978. Bien que son travail ait été bien accueilli par le public et la critique (il a recueilli 94% d’acceptation sur les tomates pourries. site), Romero n’était pas très satisfait en raison des changements que le cinéaste a apportés au style des zombies.

Pour cette raison, Snyder a continué à explorer le genre pour réaliser une histoire dans laquelle il avait la liberté d’élargir ses idées et de faire évoluer les intrigues apocalyptiques. Après 17 ans et plusieurs modifications dans le scénario, l’armée des morts fait ses débuts sur Netflix le 21 mai; le film sera également diffusé dans les salles américaines.

«Je voulais vraiment faire un film d’un univers où je pourrais être la plus haute autorité. Et que le public puisse voir ma vision, j’apprécie vraiment ce ton que tu t’amuses, mais parfois pas », dit-il lors d’une conférence de presse internationale.

«J’ai été inspiré par ces films où ils s’échappent de New York, ou des extraterrestres. J’étais obsédé par cette idée des troupes et des différentes règles du monde des zombies, jouer avec elles dans mon esprit, et je voulais créer un scénario où je pourrais vraiment jouer avec ces règles, ainsi qu’avec les troupes de l’univers cinématographique et m’amuser », ajoute-t-il.

Le film suit un groupe de mercenaires dirigé par Scott Ward (joué par Dave Bautista) qui, dans leur tentative de commettre un vol de millionnaire dans une ville apocalyptique de Las Vegas, seront contraints d’affronter une armée de morts-vivants.

Zack a expliqué que le tournage avait eu lieu dans des casinos abandonnés à Atlantic City et au Nouveau-Mexique, et son idée était de montrer une ville bombardée et complètement détruite à la suite de l’apocalypse des zombies. L’une des innovations présentées dans cette histoire est l’incursion d’animaux infectés qui attaquent également les humains.

«Un tigre zombie a toujours été dans le scénario, les animaux font partie de l’infection zombie, ils ne sont pas immunisés. Les seuls qui ont une immunité sont les oiseaux, dans notre fiction nous avons décidé qu’ils étaient immunisés, ça aide à le contenir, s’ils pouvaient transmettre le virus ce serait un problème », dit-il en riant.

Et c’est que les intrigues apocalyptiques l’intéressent depuis plusieurs années. Avec un peu d’humour, il a rappelé un épisode où il a rendu furieux les autorités de son école par un projet très controversé qu’il a filmé en tant qu’étudiant.

«Quand j’avais 11 ans, je pensais que faire des films serait une carrière intéressante. J’ai fait beaucoup de films au lycée et à l’université, j’en ai fait beaucoup avec mes amis. L’une d’elles concernait l’apocalypse, mais elle se déroulait dans mon école. J’aime penser que j’ai été expulsé pour ce film, même si ce n’est pas vrai, mais j’aime y penser, c’était un film très controversé. Il n’était pas aligné sur les valeurs de l’institution ».

Dave Bautista, quien se enlazó durante unos minutos para conversar con el director, detalló que al abordar distintos temas como el robo, los conflictos entre los personajes, y por supuesto la batalla por la supervivencia, la cinta tiene muchas capas que resultarán muy interesantes para le public.

L’acteur a ajouté que c’était un honneur pour lui de travailler avec Zack, car depuis qu’il en a vu 300 (un film qu’il a réalisé en 2006), il avait envie d’apparaître dans l’un de ses films, et l’expérience a été très enrichissante. «Je n’avais pas l’impression de travailler avec un réalisateur qui me disait juste quoi faire, il y avait vraiment une collaboration et je ressentais un grand lien depuis que je l’ai rencontré. Nous sommes des artistes, mais nous nous complétons également ».

Sans oser donner de détails, le cinéaste a annoncé qu’il y avait la possibilité de faire plus de tranches de cette histoire, mais pour l’instant il invite le public à la voir à partir du 21 mai via Netflix.