Zack Snyder félicite Netflix pour sa décision “ incroyable ” de mettre l’armée des morts au cinéma

Même si Netflix est un géant du streaming, ils collaborent avec des cinéastes qui ont basé leur carrière sur la diffusion de films dans les cinémas physiques. Et comme c’est souvent le cas, Netflix fera des compromis et permettra à certains de ces films de jouer en salle en plus d’être sur le service de streaming, bien que dans le passé, il s’agissait généralement d’une remise de prix afin que des films comme Roma d’Alfonso Cuaron et Martin Scorsese. L’Irlandais pourrait répondre aux critères de l’Académie et être projeté dans un théâtre.