Army of the Dead est une montre incontournable pour les fans de films de zombies et les stans de Zack Snyder qui aiment le style unique du réalisateur. Le film de braquage de zombies bourré d’action a promis une vision non filtrée de Snyder, qui, avec la distribution et l’équipe, a déployé beaucoup de travail pour que cela se fasse comme ils le souhaitaient, même si cela signifiait rester debout toute la journée.